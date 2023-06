Předseda hnutí ANO Andrej Babiš podpoří obrannou smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Uvedl to v druhém díle unikátní debaty s Deníkem. „Je třeba lidem říci, že tu nebudou základny ani cizí vojáci, je to víceméně formalita,“ řekl.

Andrej Babiš si podle svých slov nechal náležitosti smlouvy vysvětlit. „I kdyby se náhodou něco stalo, vždy platí naše zákony, my budeme rozhodovat. Žádná cizí moc nám nebude mluvit do toho, co se děje,“ dodal.

O smlouvě jednal poslanecký klub ANO. Jak Babiš v živé debatě Deníku upřesnil, někteří poslanci nejsilnějšího opozičního hnutí ji z principu nepodpoří, někteří budou pro, někteří se zdrží hlasování.

Smlouvu podepsalo už 24 členských států NATO. „Zneužívají ji komunisté a SPD. Říkají nepravdy. My bychom nedovolili, aby sem někdo přišel, aniž by to schválil parlament,“ zmínil Babiš.

Hlasy pro i proti

Smlouvu o obranné spolupráci, upravující podmínky možné spolupráce s americkými ozbrojenými silami na území České republiky, v květnu ve Washingtonu podepsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s americkým protějškem Lloydem Austinem. Vládní kabinet ji schválil v dubnu.

V úterý o ní mají v úvodním kole hlasovat poslanci. Pro jsou poslanci vládní pětikoalice, proti opoziční SPD. V ANO se názory různí, většina poslanců včetně předsedkyně klubu Aleny Schillerové ji ale podpoří.

Na Malostranském náměstí se před zasedáním sněmovny uskuteční demonstrace proti smlouvě, organizují ji SPD a Trikolóra. Vznikly i petice proti smlouvě. K té organizované KSČM se už konalo sněmovní veřejné slyšení.

Moderátorka Kateřina Perknerová se Babiše zeptala i na unijní migrační pakt, který nedávno podepsal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Přiblížila jeho obsah s tím, že nebudou žádné kvóty na migranty a budou se víc financovat státy Evropské unie, které migraci čelí nejvíc.

Připomněla, že Rakušan podepsal jen to, co Babiš začal jako premiér v rámcové dohodě. Lídr opozice reagoval, že šéf STAN lže. „My jsme zamezili tomu šílenému rozhodnutí. To je pozvánka migrantů, vidíme, jak jejich počet stoupá,“ uvedl.

Lodi s migranty podle něj vůbec nemají vyplouvat. „Lidi, kteří se utopili na moři, to je jejich zodpovědnost, pašeráci to nemají organizovat. Byli jsme proti, nedovolili jsme legislativu. Rakušan lže a manipuluje,“ zopakoval Babiš.

Podotkl, že základní kvóta je třicet tisíc migrantů. Moderátorka reagovala, že stát, který ji nenaplní, si bude moci zvolit finanční kompenzaci. Babiš odvětil, že jsme přijali pět set tisíc Ukrajinců a že Poláci smlouvu odmítli a odůvodnili to tím, že je proti svrchovanosti. „Chtějí na to referendum a přijali milion šest set tisíc Ukrajinců,“ řekl. Dodal, že smlouvu nepodpořili ani Slováci.

Ploty a kriminalita?

Podle moderátorky je to chytlavá rétorika, se kterou Babiš i třeba předseda SPD Tomio Okamura zaboduje před volbami do Evropského parlamentu. Má ale za to, že migrační záležitosti se řešit musí, protože slovy ani referendy se nezastaví.

Babiš reagoval, že jiné státy staví ploty, ve Švédsku stoupá kriminalita, vznikají no go zóny a že migrant pořezal i Čechy. Moderátorka reagovala, že trestných činů včetně vražd se dopouští většinou běžná populace.

Podle Babiše je třeba postarat se o lidi v zemích, z nichž pocházejí. „Vyřešit problém v Sýrii, Libyi, aby sem nechodili. V Evropě pro ně není místo,“ řekl. Od vlády to považuje za zradu, podle něj by měli všichni odstoupit.