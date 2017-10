Andreji, dostaň Česko mezi dvacítku nejlepších, vyzývá Hanák

Mezi schůzkami o nové vládě si politici udělali také čas na jiné věci, než na to, kdo s kým bude sedět ve Strakově akademii. O budoucnosti technického vzdělání přišli do nového Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT diskutovat šéf ANO Andrej Babiš, předseda lidovců Pavel Bělobrádek a místopředseda komunistů Josef Skála společně se zástupci středních a vysokylch škol.

"Mezi pány Babišem a Bělobrádkem je prázdná židle, pan Okamura nedorazil, takže tato trojčlenná koalice asi hned tak nebude," žertoval prezident Svazu průmyslu a dopravy České Republiky Jaroslav Hanák.

Ten také Babiše vyzval: "Andreji, udělej co nejdřív silnou vládu, abychom se znovu dostali mezi dvacet nejlepších zemí na světě."

Rektor ČVUT Petr Konvalinka zdůraznil, že předpokladem úspěchu je propojení všech stupňů vzdělání a spolupráce s praxí.

Andrej Babiš označil za největší brzdu růstu ekonomiky masové vzdělání, kdy každý může mít maturitu a skoro každý vysokou školu. Podle něj by se střední odborné školy měly vrátit pod odborná ministerstva a ředitelé SŠ rozhodovat o odměňování svých učitelů.

"Stát má vědět, co chce, jaké absolventy potřebuje, kolik maturantů přijmout na lékařské fakulty a musí pro to něco udělat. Je nutné komunikovat s praxí. Někdo to musí řídit, rozhodovat. Teď se mluví o digitalizaci, ale zatím to jsou jen řeči. Premiér je člověk, který je povinen tomu dávat jasný směr," uvedl Babiš.

Lidovci jdou do opozice

Pavel Bělobrádek připomnél, že pro kvalitu vysokých škol jsou rozhodující peníze.

"Musejí být ale jasné podmínky, jak se využijí," dodal. I on je přesvědčen, že by se měla změnit struktura středních škol. "Ať se z krajů vrátí pod ministerstvo školství, odborné SŠ možná pod ostatní resorty," naznačil možný směr Bělobrádek.

"Tyto užitečné věci budeme podporovat z opozice, kam odcházíme," potvrdil rozhodnutí lidovců Bělobrádek.