Chtěli byste hned na začátku školního roku odměnit mladé lidi, kteří jsou nejen šikovní, ale mají i chuť a odvahu dělat něco pro druhé. Pak neváhejte a přihlaste je do třetího ročníku ankety Dítě Česka, kterou vyhlašuje česká pobočka UNICEF. Na vítěze čeká titul Dítě Česka, ale i finanční odměna 15 tisíc korun, která podpoří jeho veřejně prospěšnou aktivitu. Tak si pospěšte – nominace jsou otevřeny už jen do konce září.

Vítězové ankety Dítě Česka 2022 - Matěj Strnad a Ester Anna Soukupová | Foto: se svolením Unicef

Třináctiletá Mája se podílí na vydávání třídních novin a má také skvělé nápady – třeba jak spolužáky zapojit do výroby krásných obalů na květináče pro školní akce. Nebo Oliver – ten vlastním příkladem inspiruje kamarády k tomu, aby neseděli u počítačových her, ale ani se nepřetěžovali ve fitness centrech –nejlepší je podle něj zdravý pohyb.

To jsou dva příklady studentů, kteří už jsou nominování do letošního ročníku ankety Dítě Česka. Stále je ale šance přihlásit další šikovné žáky a studenty ve věku do 17 let. Termín ukončení nominací je 30. září. Přihlášky můžou posílat nejen rodiče, ale i instituce či školy, a to prostřednictvím on-line formuláře dostupného na adrese www.diteceska.cz.

Znáte šikovné děti s odvahou a dobrým srdcem? Přihlaste je do ankety Dítě Česka

Harmonogram ankety Dítě Česka 2023

• 30. 9. – ukončení nominací

• 20. 11. – slavnostní vyhlášení

„Mnoho učitelů nebo vedoucích kroužků má mezi svými žáky či svěřenci skvělé adepty na Dítě Česka, ale nominaci nepošlou z ostychu nebo přílišné skromnosti. My ale nehledáme superhrdiny – ceníme si zdánlivě obyčejných nadějných a aktivních dětí, které pomáhají dělat svět lepším místem a inspirují své vrstevníky,“ řekla ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba.

„Myslím, že nominace do ankety Dítě Česka je nejlepším způsobem, jak jim poděkovat a ocenit to, co dělají. Ať již vyhrají, nebo ne, důvěra a ocenění formou nominace jistě každé takové dítě moc potěší,“ zdůraznila ještě Pavla Gomba.

Vloni uspěli Ester Anna a Matěj

Vítězkou loňského ročníku se stala sedmnáctiletá Ester Anna Soukupová, která spoluorganizuje komunitní aktivity pro děti a zapojila se i do pomoci ukrajinským rodinám. Z chlapců porotu nejvíce zaujal stejně starý Matěj Strnad, který se věnuje záchranářskému výcviku, pomáhal jako horský záchranář a podílel se i na organizaci několika výjezdů na Ukrajinu pro handicapované a nemocné civilisty.

„Díky anketě Dítě Česka jsem se měla možnost seznámit s mnoho inspirativními lidmi. Mimo jiné jsme s Matějem navštívili pronesli projev na zahájení vernisáže Arnošta Lustiga, nebo se zúčastnili konference Mladé hlasy. Také jsme s UNICEF vyrazili i do zahraničí, a to do sídla Evropského parlamentu v Bruselu,“ přiblížila Ester Anna Soukupová aktivity spojené s vítězstvím v anketě Dítě Česka.

Vítězi loňského ročníku ankety Dítě Česka se stali sedmnáctiletá Ester Anna Soukupová a stejně starý Matěj Strnad.Zdroj: se svolením Unicef

„Přihlášení do ankety Dítě Česka mi otevřelo dveře k dalším možnostem v rámci projektů, kterým se věnuji. Naše soukromá záchranná služba Royal Rangers získala pozornost médií, což nám pomohlo získat větší povědomí mezi lidmi. Věřím, že se nám díky tomu podařilo poskytnout pomoc více lidem v nesnázích, kteří by nás jinak nemuseli zaznamenat,“ konstatoval Matěj Strnad a dodal: „Nominováním vašich kamarádů a přátel do této ankety nejen podpoříte jejich práci, ale také jim ukážete, že si jich vážíte.“

V porotě usednou Kovy, Eliáš i Čvančarová

I letos bude mít anketa dva vítěze – chlapce a dívku. Vybírat je bude porota plná známých jmen. Usedne v ní kromě Pavly Gomby také známý youtuber Kovy, vyslankyně UNICEF a herečka Jitka Čvančarová, bývalý hokejista Patrik Eliáš, školský ombudsman Slávek Hrzal, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a také Vít Nantl, generální ředitel společnosti Vltava Labe Media, která vydává Deník.

Děti Česka: Sedmnáctiletí, kteří toho stihli více, než mnozí dospělí

„Nesmírně mě tato anketa baví a každý rok se těším na nové nominace, protože jsou to velmi inspirativní příběhy. Věřím tomu, že jsme schopni tímto způsobem dát dětem příležitost ukázat, že v dnešní době tady máme velmi šikovnou mladou generaci a nemusíme se bát toho, co nás v budoucnu čeká,“ vyjádřil se Vít Nantl.

Ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba pak ještě upřesnila, že kromě školních výsledků, nadání a talentu budou porotci u nominovaných dětí hodnotit také aktivity ve prospěch potřebných, životního prostředí, společenských hodnot, inovací pro budoucnost, ale také schopnost motivovat a inspirovat vrstevníky.