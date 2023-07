Předsedovi vládya ODS Petru Fialovi se povedl mistrný politický tah, když dokázal pět koaličních stran přimět k dohodě na úsporných opatřeních. Ta mají zastavit bobtnající schodky státního rozpočtu, ale nezaškrtit ekonomický růst.

Všichni lídři zasedající ve Strakově akademii proto zdůrazňují, že škrty a daňové úpravy se dotknou rovnoměrně všech sociálních skupin obyvatelstva, zaměstnanců, podnikatelů i velkých firem.

Nejméně by měli být zasaženi senioři, kteří sice v červnu dostali kvůli novému valorizačnímu mechanismu navíc jen tisíc korun místo původně slíbených sedmnácti set, ale přicházejí jiné kompenzace. Především plánované snížení daně z přidané hodnoty o tři procentní body u potravin.

Premiér i ministr zemědělství slibují, že tato změna se promítne do konečných cen v obchodě. „My k tomu máme pouze nepřímé nástroje, určitě je budu používat,“ uvedl Výborný při svém nástupu do funkce. K tomu ho vyzval i Petr Fiala. Není ovšem známo, jak to chtějí oba politici dokázat, neboť v tržním hospodářství příliš možností, jak zasahovat do cenotvorby, nemají.

Spotřební daň na tiché víno nebude, řekl Petr Fiala. Debatu už otevírat nehodlá

Vládní většina bude muset zasypat nejen sněmovní opozici, ale především voliče argumenty ke zvolené ozdravné kúře. Hnutí ANO a SPD nezpochybňují potřebu srazit strukturální deficit, avšak odmítají nabídnuté prostředky.

„ODS a Spolu vyhrály volby na základě volebního programu, kdy opakovaně řekly, že nebudou zvyšovat daně. Tak mi vysvětlete, jak může člověk v České republice podnikat, když neví, jestli se Stanjura neprobudí a nezvedne daň na 23 nebo 30 procent, navýší tohle nebo tamto? My nevíme, co chtějí,“ řekl Deníku šéf ANO Andrej Babiš.

