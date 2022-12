Byla to nejrychlejší koaliční dohoda od vzniku České republiky. Loni 9. října skončily volby do sněmovny a tentýž večer ohlásily dva bloky, tedy Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti a Starostové a nezávislí), že sestaví vládu a požádají sněmovnu, v níž mají 108 mandátů, o důvěru. Andrej Babiš, který získal 72 křesel, uznal porážku a oznámil, že jde do opozice.