Češi, Moravané a Slezané přijali na 400 tisíc válečných běženců z Ukrajiny, což je nejvíc na počet obyvatelstva v Evropě. Petr Fiala byl jedním ze tří premiérů, kteří jako první odjeli do ostřelovaného Kyjeva hned loni v březnu. To má velký symbolický význam, ale nestačí to. Jak řekl v exkluzivním rozhovoru pro Deník ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba, kromě materiální či energetické pomoci jsou pro jeho napadenou zemi klíčové dodávky zbraní, přičemž zásadní byl nedávný krok USA, který dodá Ukrajině systémy Patriot.

Fiala je proti přímé volbě prezidenta. Ale změnu navrhovat nebudeme, ujistil

Otázka pro tento týden: Máme dál posílat zbraně na Ukrajinu? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

„Je to důležité nejen pro náš stát, ale i pro celé euroatlantické společenství. Aktivní vojenská podpora Ukrajiny je nejlepší investicí do dlouhodobé bezpečnosti, stability a geopolitického potenciálu Evropy,“ uvedl. Podle Kuleby šlo o psychologický předěl, který připravil půdu pro rozhodnutí Paříže poskytnout Ukrajině kolové tanky AMX-10 a Berlína baterii Patriot a BMP Marder.

I Česká republika posílá na Ukrajinu zbraně, útočné pušky, protitankové střely, univerzální kulomety, ale též tanky, raketové systémy a bojové vrtulníky Mi-24. Hodnota vojenské pomoci činí přes čtyři miliardy korun.

V poslední době se ovšem objevují výzvy, aby Česko s těmito dodávkami přestalo. Podobný apel včetně urychleného jednání o míru obsahuje petice „Za mír a spravedlnost“ , kterou iniciovali exministr zahraničí Jan Kavan, bývalý šéf Zelených Matěj Stropnický a vědec Václav Hořejší. „Šetříme, abychom mohli válčit. Odkládáme investice, abychom mohli válčit. Zadlužujeme se, abychom mohli válčit,“ píšou signatáři, kteří za text schytali velkou kritiku.

Premiér Petr Fiala: Středula fabuluje, žádná základna na stole není

Bývalý ministr obrany a současný šéf sněmovního výboru pro obranu Lubomír Metnar (ANO) ovšem v České televizi promluvil v podobném tónu: „Co se týče posílání zbraní, tady už jsme zaznamenali hašení ohně benzínem, tak to raději stopněme, pokud by to bránilo vyjednávání o příměří a o míru.“ Andrej Babiš na billboardu slibuje, že Česko nezatáhne do války.

Co tomu říká premiér Petr Fiala? Zeptáme se ve čtvrtek na deník.cz

V pravidelných debatách Deníku s Petrem Fialou se budeme ptát za vás, naše čtenáře a posluchače. Otázky na dané téma pro tento týden můžete posílat na mail: otazkypremierovi@denik.cz. Deník je poté položí panu premiérovi.