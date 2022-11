O dobré kondici veřejného zdravotnictví ujišťuje také šéf VZP Zdeněk Kabátek. Prý ji neohrozí ani snížení plateb za státní pojištěnce (důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní) o čtrnáct miliard korun. Veřejné zdravotní pojištění v letošním roce hospodaří se 430 miliardami korun, přičemž pojišťovny využívají i rezervy z předchozích let.

Otázka zní, co si pod kvalitní a dostupnou péčí představují politici a co obyvatelé. Například ti z Bruntálska nebo Hustopečí, kteří stojí ve frontě na registraci u zubaře nebo dokonce doufají, že si ji vylosují v osudí. Podle prezidenta České stomatologické komory Romana Šmuclera jsou takové postupy nepřípustné a situaci nevidí tak černě, neboť bez zubaře je nyní „jen“ 600 tisíc občanů. Někteří odborníci ale míní, že je to až dvakrát tolik. Nedostatkem lékařů však netrpí pouze stomatologické ordinace. Chybějí pediatři a gynekologové. Ti dokonce i v Praze. A pokud je žena potřebuje, většinou se bez registračního poplatku od 500 do 3000 korun neobejde.

O vojenské základně USA v Česku nikdo nejedná, ujistil premiér Fiala

Na tento nesoulad s ústavně zakotveným právem na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon, upozorňuje také prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) možná i proto připouští zavedení dobrovolného připojištění, které by k současným zhruba 300 miliardám korun vybraným na pojistném přidalo tři až pět procent navíc.

