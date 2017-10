ANKETA MEZI LÍDRY: Co přejí ke 100. narozeninám republiky...

Než vhodíme lístek do volební urny, zvažujeme, co nám ta „naše“ strana a její lídr přinesou. Nižší daně, kvalitní veřejné služby, vyšší důchody, špičkové vzdělání pro děti, aktivní roli v Evropské unii – záleží na osobních preferencích. Pak také vybíráme podle toho, nakolik jsou kandidáti důvěryhodní, co už v politice dokázali, kolik slibů splnili, jak se umějí za své vize poprat doma i za hranicemi.

Možná si také přejeme, aby reprezentovali český stát jako kdysi T. G. Masaryk nebo po revoluci Václav Havel. Jaké lidi si volíme, aby nás zastupovali? Deník v minulých týdnech přinesl rozhovory se sedmi lídry politických stran a mimo jiné se jich zeptal, co přejí republice k jejím 100. narozeninám, které oslaví 28. října 2018. Čím by osobně chtěli přispět k tomu, aby naše země prosperovala, byla domovem pro víc než deset milionů obyvatel, žádanou destinací pro lidi z celé planety a respektovaným členem světového společenství? Jejich odpovědi vám třeba pomohou při rozhodování nad volebními lístky.

…stavbu jako zrcadlo historie

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO

Přál bych si, aby vztahy mezi Čechy a Slováky zůstaly pořád tak skvělé, jako jsou teď. A v materiální rovině by měla vzniknout nová dominanta Prahy na místě Stalinova pomníku, o které by mluvil celý svět. Když jsem byl v Paříži u Bernarda Arnaulta, který stál u zrodu Gehryho Plachetnice v Bouloňském lesíku, uvědomil jsem si, že my jsme od revoluce vlastně nic pořádného nepostavili. Můj přítel, malíř z Dobříše, mi poradil, aby na Letné vyrostla Muchova galerie, kde by byla umístěna jeho Slovanská epopej. V ní se zrcadlí naše historie, tradice. Za první republiky jsme byli na špičce Evropy, produktivnější než Němci, bohatší než Rakušani a měli jsme větší růst než Čína. I teď tady žije strašně moc šikovných lidí, kteří uspěli všude ve světě, a je potřeba, aby se zapojili do veřejného života, do politiky a snažili se své zemi vrátit, že jsou díky ní úspěšní.

…tvořivost a nápaditost

Lubomír Zaorálek, lídr ČSSD

Přál bych si, aby rok 2018 byl návratem k tradici národní tvořivosti a nápaditosti. Chtěl bych pomáhat ke zrodu míst, jakým je například Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, kde se koncentrují nápady a dává se novým firmám a studentům prostor vymýšlet netušené věci. Kromě toho bych byl rád, aby naše tradiční technická kreativita byla potvrzena krásnou moderní stavbou, které rostou všude kolem. Paříž se chlubí velkorysou Národní knihovnou, podobné všeobecně známé budovy najdete v Hamburku, Berlíně či Mnichově. My žijeme z krásy minulosti, ale jestli chceme vstoupit do moderní doby, tak to vedle digitalizace a kybernetiky musíme předvést i v architektuře. Přál bych České republice moderní, slavnou stavbu, například nádhernou národní knihovnu, která tu chybí.

…přátelství se Slovenskem

Vojtěch Filip, předseda KSČM

Chtěl bych přispět k tomu, aby česká a slovenská politická reprezentace našly společnou řeč při organizaci oslav 100. výročí založení společného státu, abychom byli dál příkladem toho, že když se dva národy rozdělí do dvou států, mohou si spolu nadále výborně rozumět a spolupracovat. A přál bych si, aby v Praze a Bratislavě vedle sebe stály sochy T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a Edvarda Beneše.

…dostát výzvám 3. tisíciletí

Ivan Bartoš, předseda Pirátské strany

Málokterá země světa naší velikosti se může pochlubit několika nositeli Nobelových cen – špičkovými vědci, lékaři, množstvím sportovců nejvyšší světové úrovně i kulturní vyspělostí v nejrůznějších uměleckých oborech. Proto chceme naší republice vrátit zvuk, který si občané zaslouží – chceme být vědeckou špičkou s navazujícím průmyslem. Tento cílevědomý cíl je podmíněn modernizací v dalších klíčových oblastech – především ve školství. Podmínkou úspěchu je rychlejší a koncepční rozvoj infrastruktury. Kromě dobudování dálniční sítě též stavba vysokorychlostní železnice i legislativa pro zavedení samořídících aut nebo dronů. Naše země bude čelit výzvám 3. tisíciletí a my na ně chceme být připravení.

…pospolitost

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL

Pokud se mohu vyjádřit za všechny politiky, úplně by stačilo plnit Masarykovo heslo: Nebát se a nekrást! Co se týká nějakého celonárodního „závazku“, tak pokud si mohu dovolit radit, bylo by dobré nejen v parlamentu a ve vládě, ale také na nižších úrovních a ve vztahu mezi politiky a občany i mezi občany navzájem uplatňovat další Masarykovu zásadu, že demokracie je diskuse. Musíme odmítnout všechny autoritářské, vůdcovské principy. Stát není firma, ale pospolitost. Pospolitost, kterou sjednocují společné hodnoty a zároveň je různorodá v názorech. Pospolitost, v níž si každý smí říci své a zároveň nikdo není ponechán sám. Říká se tomu národ.

…posílení svobody

Petr Fiala, předseda ODS

Již prezident Masaryk nás nabádal, abychom „při správě státu pamatovali na to, že státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“. Nestavme k nadcházejícímu výročí žádné megastavby, nevymýšlejme spektakulární akce, ale každodenně pracujme na obhajobě a posílení svobody, demokracie a suverenity. Svobodu si nezachováme, když o ni nebudeme stále znovu usilovat. Suverenita je pro malý národ nepřetržitým úsilím a úkolem. A demokracii nám neudrží sebelepší pravidla, ale jen a pouze, když budeme přesvědčenými demokraty. Připomenutí a naplňování ideálů svobody, demokracie a suverenity, tak důležitých pro náš národ, bude nejlepší oslavou 100. výročí založení Československé republiky.

…demokracii

Miroslav Kalousek, předseda TOP 09

Často slyším, že je to výročí založení státu. To není pravda. Český stát existuje, v té či oné formě, už více než tisíc let. Je to sté výročí vzniku státu, který si zvolil za svou správu parlamentní demokracii. Oslavit bych to chtěl tím, že si onu parlamentní liberální demokracii nenecháme sebrat.