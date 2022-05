Anketu o „ptačí symbol“ Česka nebude zcela v režii ministerstva. Pomáhat mu v tom bude i Česká ornitologická společnost. Společně chtějí do vyhlášení zapojit kromě veřejnosti také základní školy. Nicméně i Česká ornitologická společnost Deníku potvrdila prozatímní odsunutí příprav.

Vláda hledá národního ptáka. Orlice vám nic neříká? zuří Moravané a Slezané

„Dohoda skutečně platí a Česká ornitologická společnost se bude na výběru národního ptáka podílet. Nicméně plně respektujeme a souhlasíme s tím, že v této chvíli jsou v ochraně přírody jiné priority, včetně českého předsednictví Radě Evropy. Na čemž s ministerstvem životního prostředí také spolupracujeme,“ potvrzuje ředitel České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek.

Myšlenku, aby si Češi zvolili svého národního ptáka, představil současný europoslanec Alexandr Vondra na jednom ze sněmů občanských demokratů před parlamentními volbami. „Česko je se Slovenskem jedinou evropskou zemí, která nemá coby národní státní symbol svého ptáka,“ vysvětlil Vondra.

Pozapomenutá orlice

Zatímco odborníci nemají proti anketě vesměs výtky, proti se naopak postavili lidé z Moravy a Slezska. „Je to naprostá blbost. Kdyby se politikové na velký státní znak podívali, možná by jim došlo, že tento bod jejich programového prohlášení je jedno velké faux pas. Půl republiky totiž již dávno svého opeřence má,“ kritizuje záměr moravský patriot a také místopředseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala.

Orlici, co by národního ptáka, rovněž připomíná i spolek Naše společná krajina zabývající se mimo jiné i obnovou ekologických funkcí krajiny. „Českému lvu předcházela také orlice, a to takzvaná plamenná orlice, která byla základem erbu české knížecí a královské dynastie Přemyslovců. Orel je proto symbolem šlechetnosti, síly a svobody pro všechny naše země – Čechy, Moravu a Slezsko. Naopak lev je mezi našimi státními symboly prvek spíše novodobější,“ zmiňuje předseda spolku Petr Rejzek.

Dravý sokol, nebo třeba drobná sýkorka. Češi si zvolí národního ptáka

Předseda spolku Naše společná krajina si myslí, že anketa týkající se volby národního opeřence musí být postavena na seriózních základech a měla by zároveň být opřena o důvod větší popularizace ochrany přírody s cílem pomoci konkrétnímu ptačímu druhu. „Nejlépe takovému, který zastřešuje ochranu ekosystémů, pro který je typický. Pro užší výběr těchto druhů by měla posloužit společensky odpovědná, objektivně daná a odborně podložená kritéria,“ navrhuje Rejzek.

Podle spolku by tak například neměl být zvolen národním ptákem ten opeřenec, kterého veřejnost zná jen okrajově, již je symbolem jiného státu, či druhy s pejorativním významem. Stejně tak by zvolený druh neměl být symbolem žádné významné organizace. Žhavými kandidáty spolku je Ledňáček říční, Koroptev polní nebo Tetřev obecný.

Sokol vítězem čtenářů

Po zveřejnění vládního programového prohlášení připravila redakce Deníku na webových stránkách anketu. Čtenáři měli sami rozhodnout o vítězném opeřenci. Výsledek? Zvítězil Sokol stěhovavý, který získal podporu 32 procent hlasujících. Na druhém místě skončila s 23 procenty hlasů Straka obecná, třetí pak Orel skalní (12 procent hlasů).

Právě sokol by mohl být jedním z favoritů u veřejnosti, která by si jej mohla nakonec i zvolit. Stejně se totiž jmenuje i organizace která vznikla v roce 1862 a funguje do dnešních dnů. Její členové chránili prvního prezidenta Československa, ve druhé světové válce pak tisíce členů nechali nacisté popravit. Sokol přežil i útlaky komunistického režimu. Navíc Sokol je zakořeněn i v mysli obyvatel. Pokud se řekne sokol, mnohým se vybaví buď ptačí dravec, nebo právě tuzemská organizace. Samozřejmě ale bude záležet na konkrétních podmínkách ankety.