Sněmovna reagovala novelou zákona o zbraních. Prodejci by podle ní měli nahlásit podezřelé zákazníky a lékařské prohlídky budou častější. Odborníci i laici ovšem pochybují o tom, zda je taková úprava dostatečná.

Podle zjištění Deníku vlastní 317 tisíc civilistů víc než milion zbraní. „Poměrně výrazný nárůst zájmu o zbrojní průkaz byl v roce 2022 jako jednoznačná reakce na zahájení ruské agrese proti Ukrajině,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rözler.

V České republice je mezi lidmi přes milion střelných zbraní. Většina jejich držitelů přitom vlastní více než jednu:

Česko je v tomto ohledu jednou z nejliberálnějších zemí na světě. Právo bránit život svůj či jiného člověka i s pistolí či puškou bylo u nás zařazeno do listiny základních práv a svobod. Zákonodárci tak v roce 2021 odpověděli na petici, kterou podepsalo 102 tisíc lidí včetně řady ústavních činitelů. Podle listu New York Times mají podobné ústavní právo vedle USA jen Mexiko a Guatemala.

Po vraždění na filozofické fakultě si většina občanů přeje přísnější pravidla. „Veřejností aktuálně rezonuje přání legální držení zbraní v České republice omezit – pouze dvacet procent si myslí, že to není třeba,“ uvedl Rudolf Dymák z agentury MNFORCE ve výzkumu pro Deník. Přes sedmdesát procent dotázaných je pro zavedení povinných psychotestů pro uchazeče o střelnou zbraň. Ty však nenařizuje ani zmíněná novela, kterou letos v lednu přijala sněmovna. Pro žadatele o zbrojní pas stále stačí potvrzení od praktického lékaře.

Omezili byste v ČR možnost vlastnit střelnou zbraň? Zapojte se do ankety Deníku:

Zbrojní zákony se ve světě různí. Slavný druhý dodatek k ústavě Spojených států zní: „Dobře udržovaná domobrana je nezbytná pro bezpečnost svobodného státu, právo lidu držet a nosit zbraně nesmí být porušeno.“ Každý rok se o něm v USA vede vášnivá diskuse, masové útoky střelců jsou totiž časté. V roce 2017 zavraždil útočník v Las Vegas téměř šedesát lidí. Na školách se střílí víc než stokrát do roka, často i masově. V roce 2022 v texaském městě Uvalde zabil mladík devatenáct žáků a dva učitele. I přes tato čísla se američtí občané ani politici nechtějí druhého dodatku vzdát.

V Evropě je právo vlastnit zbraně upraveno zákony. Nejpřísnější je v tom Velká Británie, která až na výjimky nepovoluje žádné střelné zbraně, dokonce ani některé typy nožů či pepřové spreje.

Vážení čtenáři, jste pro zpřísnění zákona o střelných zbraních, nebo ne? Hlasujte v naší anketě. Prosím, pošlete nám své názory, postřehy či příběhy na adresu cernabila@denik.cz. Rádi je zveřejníme.

K čemu je Černá a bílá

Černá a bílá. Speciál věnovaný tématům, která hýbou společností Zdroj: Deník

Říká se nám, že nemáme vidět svět černobíle. Tahle rubrika jako by to popírala. Ale ne, pokud dokážeme vidět zároveň černou i bílou, koukáme barevně.

Názor. Každý máme názor. Máme právo na svobodu názoru. Jenže co to je? „Žid není člověk“ je názor. A je ohavný i trestný. „Cikány do plynu“ je názor, ale také za něj můžete skončit v base. Intuitivně chápeme proč, jenže kde je ta svoboda?

Necháme trestněprávní věci stranou, se shora uvedenými tvrzeními nemá cenu polemizovat. Stejně jako s někým, kdo tvrdí, že očkování proti covidu masově zabíjí, nebo že jsme jím čipováni. Nebo s někým, kdo popírá, že Rusko je agresorem a začalo válku proti Ukrajině a že ta má právo na to, aby získala zpět uloupená území.

Pak jsou pře, které závisí na naší povaze, výchově či znalostech: Jestli je Bůh, nebo ne. Jestli je lepší dovolená u moře, nebo na horách. Jestli je lepší přispět na zvířecí útulek, nebo na bezdomovce, jestli je lepší punk, nebo vídeňská filharmonie, jestli je hezčí čáp, nebo ještěrka. Jestli je déšť hnusný, nebo krásný, jestli je potřeba se vyrovnat s kolonialismem i ve středoevropských podmínkách. Jestli Uber, nebo Bolt, Matuška, či Gott. A tak dále.

A pak jsou spory, kde mají dobré argumenty obě strany. Kdy je zbytečné se hádat. Kdy bychom se měli pochopit navzájem a hledat nejlepší řešení. Třicet let už sleduji a píšu názory, myslím, že se v nich trochu vyznám. V rubrice Černá a bílá shrnuji věcně a logicky argumenty obou stran pře pro vás, čtenáře Deníku.