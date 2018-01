ANKETA: Prezident podle osobností jižní Moravy. Chtějí důvěryhodného státníka

O nové hlavě státu budou voliči rozhodovat v prvním kole letošních prezidentských voleb už v pátek a v sobotu. Komu vhodí do urny svůj hlas jihomoravské osobnosti, zjišťoval Deník Rovnost.

Ondřej Chybík, brněnský architekt

"Budu volit Jiřího Drahoše. Je důstojný kandidát, který za sebou má úžasnou vědeckou kariéru. Je to vysokoškolský profesor, což je samo o sobě difinicí elity národa. Má mimořádný morální kredit. Dokáže zemi sjednotit a dobře reprezentovat v zahraničí."

David Macek, ředitel Nadace DRFG

"Volím Pavla Fischera, protože je nejdůvěryhodnější z kandidátů a na službu prezidenta je z nich nejlépe připravený."

Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity

"V prvním kole budu volit Jiřího Drahoše. Znám ho osobně i pracovně z veřejných rolí. Jeho mediální obraz je nyní takový, že působí na voliče velmi umírněně. Já jsem se s ním dříve utkal profesně ve sporu o velké projekty v Brně jako s představitelem Akademie věd. A vím, že Drahoš dokáže být tvrdý soupeř. To je pro prezidenta důležité."





Eva Oubělická, ředitelka zámku ve Slavkově u Brna

"Svůj hlas dám Michalu Horáčkovi. Myslím si totiž, že může pošramocenému prezidentskému stavu dát nový náboj a jinou úroveň."

Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny

"Budu volit Jiřího Drahoše. Je to pro mě představitel věcné, nekonfrontační a důvěryhodné správy státních záležitostí. Už jako předseda Akademie věd ukázal, že má schopnost vyjednávat a rozhodnout. To je pro mě silný argument.“

Vendula Chalánková, umělkyně, která navrhla hrnečky pro Brněnské Vánoce

"Budu volit pana profesora Drahoše. Svůj hlas mu dá spousta mých přátel. Zdá se mi nejsympatičtější.

Tomáš Křemenák, spolumajitel úspěšného brněnského Baru, který neexistuje



"Budu volit Jiřího Drahoše. Jako člověk vyznávající pohostinnost a lidský přístup hledám i prezidenta, který bude mít podobné hodnoty a podobný přístup. Pan Drahoš podle mě takový je."

Svatopluk Buchta, vedoucí trenér dráhových cyklistů Dukly Brno, mistr světa

"Budu volit Miloše Zemana. A to z jednoho prostého důvodu, protože potřebuju mít na postu prezidenta státníka, ať se nám to líbí, nebo ne, v nabídce žádného jiného státníka kromě Miloše Zemana nevidím. Souhlasím s tím, že se snaží klonit k Číně, kde je potenciál veliký."

Zlata Maděřičová, ředitelka Jihomoravské komunitní nadace, Moravská Nová Ves

"Budu volit Michala Horáčka, protože moje práce mi nabízí nespočet příležitostí poznat, jací lidé skutečně jsou. Michala Horáčka znám dávno osobně asi pět let, když mi nabídl finanční pomoc pro jeden projekt. Od té doby spolu spolupracujeme pravidelně bez ohledu na to, jestli někam kandiduje, nebo ne. Dobrý prezident bude především proto, protože má obyčejnou lidskou empatii. To je to, co svět nejvíc potřebuje, vysokoškolskými diplomy se tu chlubí už kdejaký podvodník."

Jan Machač, porodník, Boskovice

"Jsem rozhodnutý, že budu volit profesora Jiřího Drahoše. Je to slušný člověk. Líbí se mi, jak vystupuje, je inteligentní a není agresivní. Vážím si ho. Myslím, že Česká republika si zaslouží jiného prezidenta, než má teď."

Milan Šimáček, herec, Strážnice

"Budu volit kultivovaného vědce se všeobecným přehledem, mezinárodním kreditem, žijícího v dlouhodobě fungujícím manželství, s distingovaným chováním a věřícího, tady pana profesora Drahoše."