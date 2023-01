Otázka pro tento týden: Jste pro zachování volby prezidenta ČR všemi občany? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem

Otázka ovšem zní, zda by to stejně viděl Andrej Babiš, pokud by se zrovna on stal prezidentem. Favority koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) jsou jiní uchazeči: Pavel Fischer, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Ti by nepochybně s kabinetem ve výkladu Ústavy České republiky nesoupeřili.

Nabízí se tak otázka, zda se mezi zákonodárci nerodí myšlenka na návrat k nepřímé prezidentské volbě, která by tuto kompetenci vrátila poslancům a senátorům.

Není tajemstvím, že někteří politici, především z ODS, této ústavní změny hořce litují. Otevřeně o tom mluví třeba poslanec Marek Benda. Podle informací Deníku je ještě o krok dál senátor ODS Tomáš Jirsa, který zvažuje návrh na úpravu Ústavy České republiky v tomto smyslu. Podporu, byť jen slovní, by zřejmě našel též u prvního předsedy Senátu Petra Pitharta (KDU-ČSL).

Avšak nejde jen o způsob volby, nýbrž také o některé prezidentské pravomoci, jejich eventuální zpřesnění, rozšíření nebo zúžení. Nejvíc se mluví o výběru členů bankovní rady ČNB.

