Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek zřejmě příští rok nebude na sněmu obhajovat funkci prvního místopředsedy hnutí. Po schůzce s ním to televizi Nova řekl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš. Důvodem je zřejmě situace kolem brněnské organizace ANO, kterou Faltýnek zakládal.

Rozhovor s Jaroslavem Faltýnkem. | Video: Deník/Martin Divíšek

"On se mnou o tom mluvil. My máme příští rok volební sněm a zkrátka asi nebude o tu funkci usilovat," řekl Nově Babiš. Faltýnek to nepotvrdil.