Babiš se rozhodl vstoupit do politiky na podzim 2011. ANO se po parlamentních volbách v roce 2013 stalo součástí vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), kde Babiš zastával funkci ministra financí. Vládu opustil v květnu 2017 poté, co se Sobotka rozhodl pro jeho odvolání kvůli nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů.

Po volbách v roce 2017 utvořilo ANO zprvu samostatně menšinovou vládu, která nezískala důvěru. Od června 2018 pak ANO vládlo společně s ČSSD při toleranci komunistů, Babiš byl premiérem. Po říjnových volbách ale hnutí skončilo v opozici, kabinet utvořily Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN.

Za porážku ANO může pandemie

Porážku ANO v loňských volbách Babiš přisoudil koronavirové pandemii. Zkritizoval tehdejší opoziční strany, které aktuálně tvoří kabinet, že covidovou krizi zneužívaly v politickém boji proti hnutí. Před tím Babiš v projevu rekapituloval předchozích deset let a kauzy, které se ho týkaly.

Žádná vláda se podle Babiše předtím nesetkala s tak bezprecedentní krizí, která zasáhla zdravotnictví, ekonomiku, ale hlavně společnost, rodiny a životy. "Ne vždy se všechno povedlo, ale vždy jsme jednali tak, abychom ochránili naše občany," řekl. Poděkoval zdravotníkům, hygienikům, učitelům, vojákům, hasičům či prodavačkám za jejich nasazení, a také lidem, kteří dodržovali protikoronavirová opatření.

ANALÝZA: Hnutí ANO se učí opoziční roli a vybírá správné herce

Strany nyní sdružené ve vládě, tedy Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN), podle Babiše zneužívaly krizi v politickém boji. V době, kdy zemi zasáhla největší koronavirová vlna, podle něj tehdejší opozice s ničím nepomoha, naopak zpochybňovala rozhodnutí vlády a rozeštvávala společnost.

Proti podobným Babišovým argumentům se nynější koaliční subjekty často ohrazovaly s tím, že i v roli opozičních stran nabízely vládě mnoho vlastních návrhů a požadovaly též pravidelná jednání kabinetu s opozicí.

Nebýt koalic, vyhráli jsme

Předseda hnutí také míní, že by ANO vyhrálo sněmovní volby, kdyby se strany nesdružily do koalic. Babiš si stojí za tím, že při povolební situaci byl odchod do opozice jedinou rozumnou cestou, i když tím podle svých slov "rozzlobil" prezidenta Miloše Zemana. Ten byl připraven Babišovi dát dva pokusy na sestavení vlády, předseda ANO to ale nakonec odmítl.

"Mohli jsme situaci natahovat a vládnout v demisi třeba dva roky, ale vnitřně cítím, že by to nebylo správné, poškodilo by to naše hnutí i atmosféru v naší zemi," poznamenal. Spolu a Piráti se STAN se ihned po volbách domluvili na společném postupu, ve Sněmovně mají dohromady 108 křesel. Babišův kabinet podle šéfa ANO příkladně předal úřady novým ministrům.

ANALÝZA: Michal Koudelka se stal šéfem BIS, Zeman je poražen

Bývalý ministerský předseda opět kritizoval změnu volebního zákona. Zmínil také kauzy, s nimiž se podstatnou část své politické kariéry potýká, tedy vyšetřování v souvislosti s farmou Čapí hnízdo i s podezřením ze střetu zájmů.

Loni se pak Babišovo jméno objevilo v kauze Pandora Papers. Zprávy upozorňují na podezřelé transakce, které řada politiků i dalších osobností z různých zemí realizovala prostřednictvím anonymních offshorových firem. Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ), které s odhaleními přišlo, upozornilo v Babišově případě na to, že si přes offshorové firmy poslal do ciziny téměř 400 milionů korun, za které pak koupil nemovitosti na francouzské Riviéře. Babiš opakovaně odmítl, že by se dopustil něčeho nelegálního.

Prezidentská kandidatura? Zatím bez komentáře

Ve svém projevu Babiš také uvedl, že zatím neřekne, zda bude kandidovat na začátku příštího roku v prezidentské volbě. ANO podle něj musí v každém případě postavit kvalitního kandidáta, který osloví lidi napříč společností a bude pracovat i pro lidi, kteří ho nevolili.

Doplnil, že působení v politice poškodilo jeho rodinu, bývalou firmu i jeho samotného. "Plno lidí chce, abych do prezidentské volby šel. Ať už se o Hrad pokusím, nebo ne, ANO musí postavit kvalitního kandidáta, který osloví lidi napříč společností," uvedl. Kandidát ANO by podle něj měl dělat vše pro spojování lidí a pracovat i pro ty, kdo ho nevolili.

Muž či žena, miliardář nebo člověk z lidu? Koho Češi chtějí na Hradě

Zájem o účast v prezidentské volbě projevili podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš. Do boje o Hrad bude chtít vyrazit i bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Už dříve kandidaturu oficiálně oznámili například senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a advokátka Klára Long Slámová. Komunisté se rozhodli do volby vyslat bývalého místopředsedu strany Josefa Skálu.

Ve veřejném prostoru znějí jména tří desítek možných účastníků klání o Pražský hrad. Někteří již prezidentskou kampaň zahájili, sbírají podpisy voličů pod kandidátní petici nebo si založili volební stránky, další s definitivním oznámením svého zájmu vyčkávají. K adeptům by mohli patřit někdejší vysoký představitel NATO i české armády Petr Pavel či bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.