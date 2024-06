Frakce i strana podle něj chtějí integrovat EU do federace, posilovat Brusel, potlačit malé a střední členské státy unie a jejich identitu a kulturu, zrušit právo veta a zavést nadnárodní kandidátky do EP. Zároveň nejsou připraveny udělat dostatečnou revizi Green Dealu.

„Šli jsme do voleb , abychom bojovali proti ilegální migraci , abychom změnili Green Deal , který ničí evropský průmysl a zemědělství a má negativní dopad na naše občany. Na základě jednání jsme dospěli k názoru, že Renew a ALDE mají zkrátka jiná stanoviska než hnutí ANO,“ podotkl Babiš.

Hnutí nyní pokračuje v jednání v EP o možném členství v jiné frakci, rozhodne se v příštích dvou týdnech, uvedl Babiš. Vstup do konzervativní pravicové frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) podle něj není řešením.

Hnutí ANO vystoupí z liberální frakce Renew Europe v Evropském parlamentu (EP) i z evropské strany ALDE. Na páteční tiskové konferenci ve Sněmovně to oznámil předseda hnutí Andrej Babiš. V dosavadní frakci by podle něj ANO nemohlo plnit svůj program. O postoji hnutí rozhodlo ve čtvrtek předsednictvo ANO, které v nedávných volbách získalo sedm europoslaneckých mandátů.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.