ANO nechce koalici s hnutím SPD ani spoléhat na jejich podporu

Hnutí ANO nechce vytvořit koalici s SPD a nechce se spoléhat ani na toleranci své vlády od uskupení Tomia Okamury. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před jednáním zástupců obou hnutí. Od schůzky očekává stejně jako předseda SPD Tomio Okamura diskusi o možných programových shodách.

"My se s SPD zatím bavíme o programu a počítáme s tím, že nebudeme potřebovat jejich toleranci. Ale proč nemít jasno v programových záležitostech," řekl Babiš po jednání vlády. Zopakoval, že vládní koalici s SPD uzavřít nechce.

"Cílem schůzky je posunout jednání o prosazování politického programu SPD nějakou formou na vládní úrovni," řekl novinářům Okamura. Jeho hnutí obdrželo od ANO materiály k připomínkám. "My k nim máme připomínky, vyjádříme se k tomu přímo na schůzce," podotkl Okamura. Očekává také názory zástupců ANO na programové body SPD.

Na dnešní schůzce Babiš očekává diskusi o představách, jaké má SPD například o přímé volbě primátorů a starostů. Okamura už dříve uvedl, že vyjednávači na minulé schůzce předali ANO 34 programových priorit a chtějí vědět, jak se k nim vládní hnutí postaví.

V závislosti na míře shody na programu SPD podle tehdejšího Okamurova vyjádření zváží, zda by nějakým způsobem podpořila vládu ANO při druhém pokusu o sestavení kabinetu.

Hnutí ANO a SPD se nyní neshodují například v tom, zda by v obecném referendu mohli lidé hlasovat i o vystoupení z Evropské unie. Okamura uvedl, že se v této věci objednal v pondělí u prezidenta Miloše Zemana, setkání by se mělo podle předběžných dohod uskutečnit do dvou týdnů. Prezident má podle šéfa SPD s jeho hnutím "velké programové přesahy" a i Zeman je pro to, aby obecné referendum umožnilo co nejširší rozsah otázek včetně členství Česka v unii. Okamura doufá, že prezident bude v dalších debatách nápomocen.

Už ve čtvrtek bude Okamura, jak uvedl, jednat s Helenou Válkovou (ANO) o dalších předlohách hnutí SPD. Zmínil přímou volbu starostů a hejtmanů, zákaz propagace nenávistných ideologií a zvýšení odpovědnosti zástupců státu za svěřený majetek.