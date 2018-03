ANO od voleb posílilo, STAN a TOP 09 by se do sněmovny nedostaly, ukázal průzkum

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty. Podle průzkumu agentury Kantar TNS pro Českou televizi hnutí posílilo na úkor SPD a KSČM, které by se do dolní komory také dostaly. Druzí by byli Piráti před ODS. Mírně si polepšila ČSSD, ve Sněmovně by byla i KDU-ČSL, naopak TOP 09 a STAN zůstaly těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.

Výsledky dnes byly zveřejněny v pořadu Otázky Václava Moravce. ANO by podle aktuálního průzkumu získalo v únoru o 3,5 procentního bodu více v porovnání s říjnovými sněmovními volbami. SPD s únorovými 8,5 procenty ztratila dva procentní body, KSČM s 6,5 procenta přišla o 1,5 procentního bodu. Podle analytika agentury Pavla Ranochy hnutí Andreje Babiše "dále ukrajuje hlasy zejména od SPD a KSČM". ČTĚTE TAKÉ: Pelikána prý šokovali jeho kolegové z ANO, kteří hájili minulý režim Piráti s 12,5 procenta si oproti volbám mírně polepšili (o 1,5 procentního bodu). Třetí místo by obsadila ODS s 12 procenty, což pro ni bylo zlepšení o půl procentního bodu. Stejného výsledku jako ve volbách by dosáhla ČSSD se 7,5 procenty, která s novým předsedou Janem Hamáčkem získala o dva procentní body více než podle listopadového šetření. KDU-ČSL by dosáhla na pět procent a v porovnání s volbami by jeden procentní bod ztratila. TOP 09 a STAN by měly shodně 4,5 procenta, takže by se do Sněmovny nedostaly. Statistická chyba volebního modelu se podle agentury pohybovala u jednotlivých stran v rozmezí od 1,4 do 3,1 procentního bodu. ČTĚTE TAKÉ: Jednání o vládě: ČSSD chce po Babišovi záruku, že ji ANO nepřehlasuje ANO si podle Ranochy vytvořilo tři pětiny přesvědčených voličů. Mírně posílilo volební jádro ODS, nejméně přesvědčených voličů mají TOP 09 a STAN, uvedl analytik. Průzkum se uskutečnil od 3. do 23. února, dotazováno bylo 1200 lidí. Účast by podle Kantar TNS dosáhla 75 procent, což je prý ovlivněno momentální povolební situací. Nižší ochotu volit projevili voliči KSČM a SPD, uvedla agentura. ČTĚTE TAKÉ: Chceme dál vyjednávat s ANO o účasti ve vládě, informoval Zemana Hamáček

Autor: ČTK