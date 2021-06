Hnutí ANO podle poslanců Pirátů a STAN zrušilo tzv. párování opozičních poslanců, kdy za omluveného zákonodárce nedorazí některý poslanec vládní strany, aby zůstal zachován poměr hlasů. Poslanec Mikuláš Ferjenčík (Piráti) to označil za mimořádně podpásové, spojuje to s chystaným hlasováním o učitelské novele.

Poslanec Mikuláš Ferjenčík vystoupil 22. prosince 2020 v Praze na schůzi Poslanecké sněmovny | Foto: ČTK

Učitelskou novelu, podle níž by pedagogové měli nárok na plat ve výši 130 procent průměrné mzdy, vrátil do Sněmovny Senát. Poslanci hlasování o ní několikrát odložili. Vůči uzákonění poměru platů má výhrady ANO. ČSSD a KSČM se zase nelíbí to, že novela by umožnila na vybraných typech škol učit odborníkům z řad nepedagogů.