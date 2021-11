"Ano, o post místopředsedkyně Sněmovny se ucházet budu, nominace a podpory od svých kolegů si moc vážím a přijímám ji s velkou pokorou," komentovala na dotaz ČTK nominaci Mračková Vildumetzová.

Předsedu a místopředsedy dolní komory bude plénum volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí. Hnutí ANO, které odchází do opozice, mají připadnout dvě místopředsednická křesla.

Sněmovna by měla mít v nynějším volebním období sedmičlenné předsednictvo, v minulém bylo šestičlenné. V čele dolní komory by měla stanout předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Do místopředsednických funkcí jsou známy nominace dvou stran. Hnutí STAN navrhlo svou místopředsedkyni Věru Kovářovou, Piráti rovněž stranickou místopředsedkyni Olgu Richterovou.

O svém nominantovi do předsednictva Sněmovny dnes bude jednat také klub ODS. Kandidátem by mohl být stranický ekonomický odborník Jan Skopeček.

Tento týden se bude zabývat nominací svého zástupce nebo zástupkyně do vedení dolní komory KDU-ČSL. Hnutí SPD by zastoupení v předsednictvu Sněmovny mít nemělo.