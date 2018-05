ANO se nelíbí podmínky ČSSD pro vládní účast, Babiš sdílný nebyl

Představitelé ANO nejsou příliš nakloněni podmínkám ČSSD ohledně premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše a SPD Tomia Okamury, jimiž sociální demokraté podmiňují svou účast ve vládě s ANO a s podporou KSČM. Vyplynulo to z jejich vyjádření pro novináře při příchodu na dnešní jednání předsednictva a republikového výboru hnutí, které má Babiš informovat o svých rozhovorech s předsedy ČSSD a KSČM Janem Hamáčkem a Vojtěchem Filipem.

Babiš byl při příchodu na jednání nejméně sdílný s tím, že se s Hamáčkem zavázali, že jednání nebudou komentovat. "My jsme všechno dojednali - téměř - a teď se budeme bavit o textu potenciální koaliční smlouvy. Musíme ten text dopracovat," řekl. Vyčkat chce na výsledky referenda ČSSD o její účasti ve vládě.

K přeobsazení funkcí ve Sněmovně, které by se týkalo SPD, Babiš důvod nevidí. "Nevím, proč bychom měli Sněmovnu vlastně řešit," řekl. Za podstatné označil to, aby s výsledky jednání souhlasili také poslanci ANO.

Ti se podle místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka sejdou příští týden ve středu. Ani Faltýnek nechce měnit funkce ve Sněmovně. Pojistky v koaliční smlouvě proti přehlasování ve Sněmovně musejí být podle Faltýnka oboustranné, aby ani ANO nemohlo být přehlasováno ČSSD ve spojení s dalšími frakcemi.

Vicepremiérovi a místopředsedovi ANO Richardu Brabcovi se nelíbí odstavení zástupců SPD. Nemyslí si, že by místopředseda Sněmovny Tomio Okamura, předseda hospodářského výboru Radim Fiala ani předseda bezpečnostního výboru Radek Koten své funkce řídili špatně. Připustil kompromisy u požadavku na odstoupení zbytku vlády v případě demise ministrů za ČSSD, v koaliční smlouvě to ale podle něj není nutné.

"Kdybychom si dali jakoukoli potenciální situaci, která může nastat, do koaliční smlouvy, tak by ta koaliční smlouva musela mít sto stránek," dodal Brabec.

Místopředsedkyně ANO a středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová označila podmínku za nadbytečnou. "Pokud oni (ministři ČSSD) odejdou, tak koaliční smlouva končí a začíná nové vyjednávání," uvedla. Odmítla i požadavek ČSSD na Babišovo odstoupení v případě, pokud by byl odsouzen. Babiš je trestně stíhán v souvislosti s údajným dotačním podvodem. "On by přiznal, že je vinen, a on je přesvědčen, že je nevinen, a my s ním všichni taktéž. Určitě se rozhodne správně," uvedla.

Sociální demokraté si o víkendu zakázali spolupráci s SPD na celostátní úrovni. Důvodem jsou kontroverzní výroky činitelů SPD k holokaustu či ke spojeneckým závazkům ČR. ČSSD si chce pojistit, že nebude přehlasována dosavadním sněmovním spojenectvím ANO, SPD a KSČM.