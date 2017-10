ANO už od začátku chce vládnout samo, tvrdí Okamura

Hnutí ANO se podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury snaží vytvořit dojem, že se jako jediné chce podílet na vládní odpovědnosti a posouvat věci v Česku podle svého programu. Vládnout samo možná chtělo od počátku. Okamura to řekl novinářům před dnešním jednáním zástupců obou subjektů. SPD podle něj nemůže podpořit menšinovou vládu, která by neplnila program hnutí, debata s ANO o programu přitom podle něj zatím dospěla sotva do třetiny.

dnes 17:29 SDÍLEJ:

"Rozhodně není pravda, co tady říká ANO, že se nikdo nechce podílet na vládní odpovědnosti. Přijde mi, že je to určitý marketing ze strany ANO, jak vytvořit umělou atmosféru, že snad jsou jediní, kteří tady chtějí posouvat věci v souladu s volebním programem," řekl novinářům Okamura. Během dosavadních dvou schůzek se obě hnutí podle něj dostala jen k šesti programovým celkům. ČTĚTE TAKÉ: Zeman pověřil Babiše jednáním o vládě. Na předčasné volby zapomeňte, vzkázal Babiš v úvodu schůzky požádal SPD o podporu menšinové vlády ANO, uvedl Okamura. SPD však setrvala na svém stanovisku, že takovou vládu nepodpoří. Překvapilo ho proto, že už v takové fázi přišel Babiš s tímto návrhem. "Je vidět, že to v podstatě možná byl cíl od začátku. Vytvořit určitý dojem a ve skutečnosti je snaha vládnout sami," konstatoval Okamura. Šéfovi SPD vadí i spekulace, že by prezident mohl nechat Babišovu vládu fungovat dlouhodobě v demisi. "Vláda by měla získat důvěru, jestli ji nezíská, měl by následovat druhý pokus. Já si myslím, že je to na hraně ústavnosti, je třeba aby byly vyčerpány všechny tři pokusy, jestliže se nepodaří to na první, druhý pokus postavit," řekl. ČTĚTE TAKÉ: Nepodpoříme menšinovou vládu hnutí ANO, oznámili Piráti

Autor: ČTK