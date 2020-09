Hnutí ANO si ve volebním průzkumu agentury STEM letos v září pohoršilo z květnových 33,7 procenta hlasů na 28,4 procenta. Poprvé od roku 2017 tak mělo v modelu hlasování ve sněmovních volbách od STEM méně než 30 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu STEM pro televizi CNN Prima News. ANO by volby i navzdory poklesu znovu vyhrálo s velkým náskokem proti druhým Pirátům a třetí ODS.

Volební urna. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

ANO získalo při minulých sněmovních volbách v říjnu 2017 nejvyšší podíl hlasů ze všech stran, a to 29,64 procenta. Ve volebních modelech STEM pak mělo hnutí v následujících letech až do letošního září vždy podíl více než 30 procent hlasů. Ani nynější pokles ale výrazně nesnížil náskok ANO před ostatními stranami. Druzí Piráti by teď dostali stejně jako podle předchozího průzkumu z května 12,8 procenta hlasů.