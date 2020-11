Jiným možným řešením by podle podle zdůvodnění bylo, že by si poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb testy nakoupili sami a následně by je vykázali k úhradě zdravotním pojišťovnám. "Takový postup je s ohledem na počet testů nepoměrně administrativně a logisticky obtížnější," stojí v důvodové zprávě. Novela zákona však takový postup nevyloučí.

Už nyní distribuuje dva miliony testů od společnosti Abott firma Avenier, protože má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Společnost je součástí skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka, která je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě.

Testy od společnosti Abott podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) splňují kritéria a pouze tato firma jich měla ve svých českých skladech dostatečné množství. Při dalších případných nákupech budou oslovovány i jiné firmy, uvedl.

Někteří poslanci dosavadní postup zpochybňovali. Například Pirát Petr Třešňák se ptal, proč testy nenakoupila přímo správa hmotných rezerv nebo ministerstvo a nerozvezla je třeba armáda.

Plošné testování má zpoždění

Blatný poukázal na to, že ze zdravotního pojištění může testy nakoupit jen zdravotní pojišťovna a ze zákona musí využít služeb distributora. Nynější nákup testů vycházel z obecné úpravy zákona o veřejném zdravotní pojištění, právníci zdravotních pojišťoven ale měli k takovému postupu výhrady, dodal ministr.

Nařízení o plošném testování klientů domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních služeb i jejich zaměstnanců na koronavirus začalo platit v půlce minulého týdne.

První kolo testů se mělo provést do této středy, nabralo ale zpoždění. Do středečního večera měly mít testy na koronavirus podle informací firmy Avenier zhruba tři čtvrtiny z 2000 domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení, pro která byly nakoupené sady určeny. Vyšetření se má opakovat každých pět dnů.

Nakažených seniorů v Česku přibývá. Nákaza u nich mívá horší průběh, víc je také obětí.

Výsledek antigenního testu je znám po provedení výtěru z nosu zhruba do 15 minut. Vyšetření je ale méně spolehlivé. Počítá se proto s tím, že by v některých případech pak následoval ještě spolehlivější test PCR. Získání výsledků po výtěru štětičkou z nosohltanu je náročnější a trvá výrazně déle, je také dražší.

Distribuce testů pro sociální služby by měla skončit do pátku

Distribuce antigenních testů na covid-19 do zařízení sociálních služeb by měla být ukončena do pátku. Ve vyjádření, které po jednání zástupců vlády s hejtmany poskytlo ČTK ministerstvo vnitra, to uvedl vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). S hejtmany jednali představitelé kabinetu i o zásobách ochranných pomůcek či podmínkách návratu žáků prvních a druhých tříd do základních škol, který je v plánu na středu 18. listopadu.

Hejtmani dnes podle Hamáčka hovořili o tom, že v některých regionech ještě distribuce není dokončena. "Je to od hejtmanů důležitá zpětná vazba pro ministerstvo zdravotnictví a pojišťovny. Ukazuje se, že distribuce stále neproběhla na sto procent. Nicméně jsme byli ze strany ministerstva zdravotnictví ujištěni, že rozvozové plány počítají s tím, že by měla být ukončena do pátku," uvedl.

Hamáček dodal, že jednání s hejtmany se týkalo praktických témat, například úrovně testování. "Snažíme se navýšit mobilní odběrové týmy, zapojují se hasiči, kteří mají 17 odběrových týmů. Naší snahou je udržet tu úroveň testování co nejvýše," řekl. Diskuse se týkala i distribuce ventilátorů a dalšího zařízení, kterého je podle něj dostatek. "Je to na ministerstvu zdravotnictví, v nejbližší době bude rozhodnuto o zápůjčce a distribuci," uvedl.

S hejtmany zástupci vlády řešili i zásoby ochranných pomůcek. "Monitorujeme, zda mají kraje dostatek. Ukázalo se, že v budoucnu může hrozit problém s dodávkami rukavic," uvedl.

Kabinet kvůli tomu tento týden rozhodl o nákupu 45 milionů kusů, dodal. "Až přijde tato dodávka, měli bychom mít větší než dvouměsíční zásobu, případné výpadky v dodávkách bychom měli pokrýt," řekl. Drobné problémy jsou podle něj s ochrannými obleky.

Ohledně chystaného návratu žáků prvních a druhých tříd do základních škol podle Hamáčka hejtmany nejvíce zajímalo, zda se počítá s testováním studentů či pracovníků ve školství. "Byli jsme ujištěni ministerstvem zdravotnictví, že je to součástí materiálu, který bude zítra prezentován na radě vlády pro zdravotní rizika," uvedl.