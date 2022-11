Navenek by se zdálo, že ti dva muži ani nemohou být rozdílnější. Na jedné straně plešatý obtloustlý a hedonicky vyhlížející Chruščov, na druhé vždy pečlivě učesaný asketa Novotný. První se zapsal do paměti širokých mas zejména tím, že na půdě OSN mlátil vlastní vyzutou botou do řečnického pultíku, o druhém se mezi lidmi tradovalo, že prý byl na Valném shromáždění OSN zvolen nejkrásnějším státníkem světa (na rozdíl od zmíněného extempore s botou, jež bylo skutečné, jde ale v tomto případě o vymyšlenou fámu).