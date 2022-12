„Vylepšujeme proces výuky i zkoušení v autoškolách , a toto je jedna z cest, která tomu pomůže. Evropský a světový trend je zařazovat taková interaktivní videa do výuky,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

V Česku každoročně ubývá počet nehod s účastí motocyklistů. Stále se jich však na tuzemských silnicích stane více než tři tisíce. Jen v loňském roce to bylo podle Centra dopravního výzkumu, které využívá datové podklady Policie ČR, celkem 3 129 nehod. To je o 3,3 procenta méně než v roce 2020. Nižší počet nehod ale neznamená i nižší počet usmrcených. Vloni zemřelo na českých silnicích 78 motorkářů, to je o 21 vyhaslých životů více než před dvěma lety.

Modernější navigace: Řidiči dostanou přesnější informace o uzavírkách

Podle prozatímních letošních statistik se do konce října se stalo 3 230 nehod s účastí motorkářů. Bohužel, 58 z nich se z cesty nevrátilo domů.

Motorkáři sice nenajezdí stejný objem kilometrů jako řidiči osobních vozidel, přesto patří k nejohroženější skupině na silnicích. I banální situace z pohledu řidiče osobního automobilu může pro motorkáře skončit fatálně. Plně se soustředit, ale především předvídat chce milovníky jednostopých kubatur naučit právě aplikace Hazard Perception.

Nikoliv však nudnými statickými obrázky, ale formou hry.

Kdokoliv může ve virtuálním světě usednout za řídítka motorky a projet se například obytnou zónou plnou zaparkovaných aut, lidí, hrajících si dětí. Hráč se musí plně koncentrovat a odhalovat nebezpečné chování dalších řidičů, motorkářů či cyklistů. Pokud na nějaké riziko v průběhu jízdy narazí, klikne do obrazu. Video se v tu chvíli zastaví a „hráč“ musí do pěti sekund označit konkrétní nebezpečí.

Nejproblematičtější motorkáři? Mladé a nezkušené přeskočili čtyřicátníci

„Po ukončení dané jízdy je možné si trasu projet znovu, tentokrát bez interakce. Program vyznačí rizika a přidá hodnocení, včetně zdůvodnění. Způsob, jakým vysvětlujeme rizika, dáváme rady, jak jim předcházet a jak si počínat podle zákona, se dostáváme v tomto oboru na světovou špičku. Touto funkcí prozatím nedisponuje, žádná jiná aplikace,“ říká jeden z tvůrců programu a hlavní instruktor Týmu silniční bezpečnosti a zároveň místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný.

Učme se přežít

Při vývoji aplikace autoři z Týmu silniční bezpečnosti využívají svých vlastních zkušeností z výuky motorkářů v rámci projektu s názvem Učme se přežít. To kvitují nejen experti na dopravu, ale také zkušení a dlouholetí motorkáři. „Hlavním problémem začínajících motorkářů je nezkušenost. Takže cokoliv, co je dokáže připravit na hustý provoz je určitě správné a mělo by se podporovat. Pochopitelně ale musí dotyčný chtít rady přijmout,“ říká bývalý motocyklový reprezentant v Šestidenní Jaromír Tupý.

Řidičák stojí i přes 20 tisíc. Některé autoškoly ho nabízejí na splátky

Zdroj: DeníkŽe se jedná o vskutku povedený počin svědčí i to, že aplikace získala ocenění za nejzajímavější počin elektronizace veřejné správy. Už sedmnáct let ji vyhlašuje magazín Egovernment. Aplikace je k mání na webové adrese E-testů ministerstva dopravy. Jedná se ale o odlehčenější verzi. Ta obsáhlejší je k dispozici na portálu Učme se přežít.

Úspěch slaví i jiná netradiční výchova řidičů. V polovině října získal evropské uznání projekt Senior bez nehod. Skončil na druhém místě celounijní soutěže Road Safety Awards, kterou vyhlásila Evropská charta bezpečnosti silničního provozu vedená Evropskou komisí.

Aplikace Učme se přežít: http://aplikace.ucmeseprezit.cz/dev2/#/

E-testy: https://etesty2.mdcr.cz/