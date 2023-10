Tři čeští středoškoláci vytvořili aplikaci Verifee, která má odhalovat falešné zprávy. Dnes studují na světových univerzitách a doladěný produkt dávají zdarma k dispozici.

Aplikace Verifee má lidem pomoci odhalit nedůvěryhodné zprávy - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Trojice studentů Filip Trhlík, Michal Bravanský a Matyáš Boháček o sobě dávala vědět již v pubertě. Boháček v patnácti letech vyvinul nástroj Newskit, jenž shromažďuje zprávy z důvěryhodných zdrojů. Bravanský přišel s agregátorem zpráv Měj přehled, v němž umělá inteligence připravuje denní souhrn toho nejdůležitějšího. Trhlík už coby teenager vedl robotické kroužky a učil v on-line kurzech programování americké Stanfordské univerzity.

V roce 2020 se společně ocitli v žebříčku nejtalentovanějších náctiletých v Česku Dvacet pod dvacet. Dostali se také do finále soutěže Středoškolák roku. Když zjistili, že se všichni tři zabývají umělou inteligencí a trápí je podle nich silná dezinformační scéna v Česku, dali se dohromady a založili tým Verifee. Jejich cílem bylo vytvořit aplikaci, jež bude uživatele upozorňovat na nedůvěryhodné zprávy.

Když vyhráli soutěž Roboton se zadáním „umělá inteligence řeší fake news“, všimlo si jich Centrum pro umělou inteligenci při O2 a oslovilo je ke spolupráci. Koncem roku 2021 byla zkušební verze aplikace Verifee hotová. Potřebovala ještě doladit, aby její výsledky byly co nejpřesnější, dokázala si poradit s různými internetovými prohlížeči a rozmanitými druhy obsahu.

Její autoři si postupně začali plnit své sny. Trhlík se dostal na University College London, patřící v oboru umělé inteligence ke světové špičce. Za rok ho tam následoval i Bravanský. Letos vyrazil na vysokoškolská studia také nejmladší z trojice, Boháček. Na Stanfordskou univerzitu, jež leží ve slavné počítačové oblasti Silicon Valley. „V Česku se nicméně nacházíme v epicentru dezinformací. Na západě jich není zdaleka tolik. Dává nám to do problematiky vhled a pomůže inovovat řešení,“ tvrdí Bravanský.

Hlavní je důvěryhodnost

Aplikaci začali vyvíjet v době mnohdy nedůvěryhodných informací kolem covidu. „Ale zrovna tak dobře nám fungovala, když přišla válka na Ukrajině,“ popisuje Trhlík. Zdůrazňuje přitom, že se s kolegy nezabývají pravdivostí článku, nýbrž jeho důvěryhodností. „Měříme, jakou má text ambici vám lhát, nebo s vámi manipulovat,“ říká.

Aplikace měří jimi definované skóre důvěryhodnosti na škále od nuly do sta. Hledá to, co vyhodnotili jako problematické a manipulativní prvky: zda je uveden autor, zda je titulek takzvaný clickbait, tedy návnada na kliknutí, či zda text obsahuje argumentační fauly nebo útočí na emoce čtenáře. Pro snadnější orientaci má skóre barvy semaforu: zelenou - v pořádku, oranžovou – pozor, nebo červenou - důrazné varování. Chová se podobně jako antivir, když najde závadný soubor či program.

Ukrajinci dostali naše rodná čísla a zneužívají je. Tuto lež šíří i expolicista

Kdo bude mít nástroj Verifee na počítači nainstalovaný, tomu se v pravém horním rohu objeví po rozkliknutí článku číselné skóre. Když se bude chtít dozvědět, proč text dostal například sedmdesát bodů ze sta, klikne na číslo a rozbalí se mu bližší informace, třeba že ho aplikace vyhodnotila jako mírně bulvární, značně útočný a není u něj uveden autor. „Našli jsme malé nedostatky. Je třeba, abyste k jeho čtení přistupovali kriticky,“ upozorní třeba aplikace.

Pakliže skóre klesne pod čtyřicet bodů, začne číslo varovně pulsovat, aby si ho čtenář určitě všiml a měl větší šanci dezinformaci nebo manipulaci nepodlehnout. „Našli jsme značné chyby. Při čtení tohoto článku buďte obezřetní. Nachází se v něm totiž množství negativních aspektů, které mohou značit nízkou důvěryhodnost,“ varoval například nástroj když u textu výstražně blikalo skóre 31.

Některé weby aplikaci blokují

Verifee zatím nefunguje pro mobilní telefony a umí zatím analyzovat jen asi čtyřicítku zdrojů. Příští rok má už zvládat i mobily a také více webových stránek. „Nezaměřujeme se na ty, kdo již dezinformacím podlehli. Domnívají se, že je všechno jinak, než tvrdí oficiální média, a musí proto lovit informace na alternativních webech. Ti si asi naši aplikaci nenainstalují. Jde nám ale o šedou zónu, nevinné slušné lidi, kteří občas narazí na manipulativní nebo dezinformační článek na sociálních sítích a neví si s ním rady,“ popisuje cílovou skupinu Trhlík.

Student Bravanský podotýká, že už zaznamenali ze strany některých webů snahu jejich službu blokovat. „S některými pokusy si dokážeme poradit. U webu, který Verifee zcela zakáže, pošleme uživateli zprávu, že nás web zakazuje. I to je podstatná informace,“ konstatuje.

Že o invazi do Československa rozhodli Ukrajinci? Na sítích se šíří absurdní lež

Trojice mladíků spojila síly se spolkem Fakescape, jenž se věnuje mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti a vzdělává v tom všechny od školáků po seniory. „Verifee je skvělý nástroj, který zapadá do našeho snažení. Klientům ho doporučíme a poradíme s užíváním,“ slibuje šéfka spolku Tereza Kráčmarová.

Aplikace má zůstat zdarma, včetně budoucích vylepšení. „Verifee nevzniká proto, abychom na něm vydělali. Za ochranu proti dezinformacím by se nemělo platit,“ shodují se všichni tři mladíci. Peníze na vývoj a provoz jim poskytuje O2 a materiální podporu Microsoft. Zatím šlo o jednotky milionů korun.