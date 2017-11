Arabské nápisy na ostravských billboardech vzbuzují emoce

/ANKETA/ Nedávno české vlajky kolem silnic a dálnic, teď zase ve městech arabské – a jiné – nápisy. Řeč je o billboardech napříč celou republikou, které se však dostaly i do Ostravy.

Lidé v ulicích i na sociálních sítích se nepřestávají podivovat tomu, co vidí. Na reklamních plochách společnosti BigBoard, se začaly objevovat arabské nápisy. Podle odborníků tajemně působící nápisy vyjadřují díky českému lidu a národu.

Firma se k tomu zatím odmítá vyjadřovat, pouze sdělila, kdo si u ní reklamu objednal.

Vadí vám billboardy s arabskými nápisy v Ostravě? Hlasovat můžete v anketě pod článkem.

„Je to humanitární společnost Člověk v tísni. Stejně jako u všech ostatních klientů jsme ani u tohoto nezjišťovali, jaké má kreativní záměry,“ vzkázal výkonný ředitel BigBoard George Kisugite.

Podle zjištění Deníku však organizace Člověk v tísni za pronájem billboardů nic neplatí a s pronajímatelem na kampani spolupracuje.

„Účel zatím nechceme odhalovat. Prozatím bylo cílem vzbudit pozornost, což se patrně podařilo,“ řekl Deníku mluvčí Člověka v tísni Tomáš Urban, podle nějž je cílem druhé části kampaně jakési blíže nespecifikované příjemné a pozitivní překvapení.

„Chtěl bych upozornit, že na billboardech jsou texty také v azbuce, perštině, ethiopském pismu či barmštině, což ale lidé tolik nepostřehli. Na arabštinu jsou s ohledem na současnou situaci ve světě poněkud citlivější,“ podotkl Urban.

Jakou myšlenku cizojazyčné texty znázorňují, se podle něj lidé dozvědí v řádu dní, maximálně týdnů.

Anketa | Billboard s arabským nápisem v Ostravě: Co si o tom myslíte?

Katarína Koryčanová, Ostrava:

Nelíbí se mi to. Podle mě by tohle neměli vůbec dovolovat.

Martin Volf, Ostrava:

Vzhledem k tomu, že nevím, co to znamená, nemám na to názor. Sice to působí jako něco s islámem, ale těžko říct. Nicméně asi by to tady nemělo patřit.

Tomáš Guzdek, Ostrava:

Vím, že to je poděkování, které nechala udělat nezisková organizace. Je to psáno v arabštině, takže nikdo neví, komu děkují.

Jiří Daněk, Ostrava:

Nevšiml jsem si toho, moc se okolo sebe nedívám. Co by na to člověk měl říkat? Je mi to jedno. Pro mě za mě, ať je to, co chce.

Ptala se Martina Riemlová