Poslaneckou sněmovnou prošlo zdanění restitučních náhrad za komunisty zabavený majetek, který se nevydával zpět církvím a náboženským společnostem.

Poslanci odsouhlasili změnu navrženou KSČM, jíž strana podmínila podporu vlády Andreje Babiše, jenž poukazuje na to, že finanční náhrady církvím jsou přemrštěné.

Podle olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera nejde o peníze. Hlavní problém vidí v moci komunistů, kteří 30 let po změně režimu v tehdejším Československu drží v šachu vládu a řídí vedení státu.

„Peníze nejsou hlavním problémem. Ty stát rozdává štědře na všechny strany. Problémem pro celou společnost je moc komunistů, kteří drží v šachu vládu a vlastně řídí vedení státu,“ reagoval na středeční rozhodnutí sněmovny arcibiskup.

„Že chtějí poškodit církve, není žádná novinka. To dělali vždycky. Historie ukazuje, že po církvích přišly na řadu další skupiny. Dnes se parlament přidal k antisemitské vlně. Co udělá zítra? Národ, který se z dějin nepoučí, musí dělat bolestné zkušenosti znovu,“ poukazoval ve vyjádření, které poskytl Deníku.

Změna, kterou nyní bude projednávat Senát, má platit už od roku 2020. Poté, co horní komora podle předpokladu vrátí zákon do Poslanecké sněmovny, skončí úprava u Ústavního soudu.

„Pokud nedají podnět Ústavnímu soudu sami politici, udělají to církve. Nejvíce však bude poškozena samotná politika, které už není možné věřit, když politici přistupují na jednání proti vlastnímu svědomí, z populistických důvodů se zříkají vlastní odpovědnosti a schovávají se za moc soudní,“ upozorňuje arcibiskup.

380 milionů na daních každý rok

Za nemovitosti, které nelze církvím a náboženským společnostem vydat, mají během 30 let dostat postupně v ročních splátkách 59 miliard korun. Zdaněním těchto náhrad by mohl stát získat každoročně 380 milionů korun.

Podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla se jedná o splátku náhrady, která se z podstaty věci nedaní. Nejde o žádný nový příjem, který by podléhal daňovému přiznání.

"Muselo by jít o nějaké speciální zdanění, které by se však věcně blížilo spíše konfiskaci, protože by se jednalo o zabavení části financí, které církvím a náboženským společnostem již náleží v rámci majetkového vyrovnání podle zákona a ve smyslu uzavřených smluvních závazků,“ uvedl Přibyl.