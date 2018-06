Arcibiskup Graubner: Zdanění? Ukazuje vliv KSČ, která se nezměnila

/GRAF/ Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, strany rodící se vládní koalice by obsadily první dvě místa. Vyplývá to z volebního modelu společnosti CVVM. Více než desetiprocentní podporu by získaly další tři strany, TOP 09 naopak klesla na tři procenta.