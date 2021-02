Podle portálu meteorologické modely ukazují, že tento týden zasáhne výrazná studená fronta Skandinávii. Začátkem příštího týdne se chlad a sněžení rozšíří také do západní a střední Evropy.

Pojem Bestie z východu označuje velmi chladné počasí, které s sebou přinese arktický vzduch. Dojde k němu tehdy, když je nad Skandinávií a Arktidou vyšší tlak, díky čemuž se dá do pohybu studený vzduch z východu a severovýchodu do západní a střední Evropy.

Některým regionům západní a střední Evropy může podle Severe Weather Bestie z východu přinést ranní teploty mezi minus 15 až 20 stupni.

V České republice prozatím slibuje předpověď počasí na víkend velké teplotní rozdíly. V sobotu denní teploty na severovýchodě země nepřesáhnou minus 3 stupně, na jihu země vystoupají až k plus 7 stupňům. Česká se déšť, déšť se sněhem a na severovýchodě i sněžení. „Ojediněle se bude vytvářet ledovka,“ varovali meteorologové. Stejné varování platí i pro neděli, kdy budou denní teploty od minus 2 do plus 3 stupňů, na jihu až plus pět stupňů.

Začátek příštího týdne přinese ochlazení. V pondělí se budou nejvyšší denní teploty pohybovat od mínus 8 na severu po plus 2 na jihu. Úterý má být podle předpovědi ještě o něco chladnější, přes den rtuť teploměru vyšplhá jen na mínus 8 až mínus 3 stupně, na jihu a jihovýchodě Česka se dostane maximálně k nule.