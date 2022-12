O co jde? Česká republika již skoro dvacet let disponuje profesionální armádou, ve které teď slouží přibližně 27 tisíc lidí. K obraně vlasti jsou připraveni také příslušníci aktivních záloh, jichž jsou necelé čtyři tisíce a účastní se pravidelných cvičení. Vedle toho je ale v Česku také necelých šest milionů mužů a žen ve věku 18 až 60 let podléhajících branné povinnosti (milion z nich byl v mládí na vojně, jde tedy o vojáky v záloze).

A právě mezi obyčejnými lidmi, kteří zájem o armádu zatím nejeví, chce vojsko hledat další adepty, které by na dobrovolné bázi cvičilo. Jejich školení by však nebyla tak pravidelná, jako u aktivních záloh. Lidi, kteří by se přihlásili za „dobrovolně předurčené“, by ale při zhoršení bezpečnostní situace armáda přednostně povolala. A to ještě před mobilizací ostatních branců.

Stát se „dobrovolně předurčeným,“ by měl mít možnost každý člověk, který splňuje podmínky branného zákona. „Občan bude žádost podávat u krajského vojenského velitelství, které na základě výše uvedeného rozhodne o dobrovolném předurčení. Ministerstvo obrany bude moci v závislosti na splnění kritérií takto předurčeného vojáka v záloze podporovat v udržování kvalifikace využitelné pro vojenskou odbornost, pro kterou je předurčen,“ řekla Demíku Simona Cigánková z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Nový typ vojáků by čekalo cvičení. Buď dobrovolné, nebo v případě rozhodnutí vlády i povinné. „Lidem, kteří požádají o dobrovolné předurčení vznikne, mimo stav ohrožení státu nebo válečný stav, povinnost vykonat cvičení na základě mimořádného opatření vlády,“ potvrzuje mluvčí Generálního štábu AČR Vlastimila Cyprisová. Zároveň se mohou vojenského cvičení účastnit i v rámci dobrovolné přípravy, na základě své vlastní žádosti.

Testy bojových vozidel pěchoty z tendru pro českou armádu

Status dobrovolně předurčeného by platil nejdéle pět let, opakované prodloužení by ale bylo možné. Další detaily zatím ministerstvo obrany ani generální štáb neuvádějí a poukazují na to, že návrh zatím není schválen.

Podle generála a bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiřího Šedivého by nový institut mohl napomoci obranyschopnosti státu a i trochu snížit riziko, že stát vlastně neví, s jakým vojskem může po mobilizaci počítat. „Odvody branců se začínají dělat až ve druhém stupni krize, a to je velmi pozdě zjišťovat a rozhodovat o schopnosti nebo o neschopnosti občana vykonávat vojenskou činnou službu,“ poznamenává.

V České republice byla zrušena základní vojenská služba a přestože branná povinnost dopadá na muže i ženy ve věku od 18 do 60 let, velká část z nich pravděpodobně nemá žádné zkušenosti, které by alespoň trochu připomínaly ty, kteří musí branci zvládnout. Stát by tímto také mohl mít více pod kontrolou brance, kteří by mohli být využiti jako specialisté v různých oborech. Podle generála Šedivého se nejedná o novinku. „Je to jen znovuotevření něčeho, o čem se debatovalo a co byla snaha zavést už před lety, ale nenašla se proto podpora,“ doplňuje.

Návrh zákona momentálně prošel připomínkovým řízením a čeká na projednání na vládní úrovni.