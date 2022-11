„Nemusíme se přesvědčovat, že eskalační potenciál války na Ukrajině stále roste. Vyloučit nelze ani ty nejvážnější scénáře,“ uvedl Řehka. Nemyslí si, že válka mezi NATO a Ruskem je pravděpodobná, ale neznamená to, že ji lze úplně vyloučit. Považuje za nutné se připravovat.

Řehka, pro kterého bylo úterní vystoupení na velitelském shromáždění prvním ve funkci náčelníka generálního štábu, označil za hlavní a jediný cíl armády její bojeschopnost. Prezident Miloš Zeman se vystoupením naopak s účastí na velitelském shromáždění loučil před březnovým koncem mandátu. Za nezastupitelnou označil účast českých vojáků na zahraničních misích. „Uznávám princip teritoriální obrany, ale pokud neseme spoluodpovědnost i jako členové NATO za světovou, a nikoli pouze vlastní bezpečnost, pak účast našich vojáků na těchto misích je nezastupitelná,“ řekl Zeman.

Česká armáda mohutně zbrojí. Bude to stát stovky miliard

Zeman i další politici zopakovali plnou podporu Ukrajině v boji s ruskou agresí. Premiér Petr Fiala (ODS) považuje ruskou agresi za tvrdou lekci v tom, jak kombinuje konvenční i hybridní způsob válčení. „Ukazuje, že válčení na zemi, ve vzduchu a na moři není minulostí, jak někteří očekávali. Válka se nepřesunula, ale spíše rozšířila,“ uvedl Fiala. Česko podle něj musí využít tyto zkušenosti při aktualizaci svých strategických dokumentů, která by se měla uskutečnit v příštím roce. Řehka jako poučení z války na Ukrajině vidí to, že nelze jen spoléhat, že někdo přijde na pomoc, když pro to daná země sama neudělá maximum.

Válka na Ukrajině podle Fialy posílila jednotu západních zemí a akceschopnost mezinárodních institucí. „Na rozdíl od předcházejících ruských provokací se tentokrát západní demokracie neomezily jen na diplomatické nóty a symbolické sankce,“ dodal. Za primární rámec české bezpečnosti označil NATO, ocenil i rychlou shodu EU na sérii sankčních balíčků vůči Rusku.

Černochová: Podpora Ukrajiny bude pokračovat

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je bezpečnost ČR a celé Evropy je spjata s výsledkem války na Ukrajině. Bude proto pokračovat česká materiální i politická podpora Ukrajině, zdůraznila. Zmínila také nutnost rychlé modernizace armády, zvyšování jejích bojových schopností nebo připravenost na nové hrozby.

Černochová dále řekla, že válka na Ukrajině ukázala mimořádnou důležitost početné, motivované a po všech stránkách připravené armádní zálohy. Chce proto v příštích letech klást důraz nejen na zvyšování velikosti aktivní zálohy i jejich schopností, ale i na využívání dalších nástrojů sloužících k růstu schopnosti a ochoty občanů pro obranu země, jako jsou dobrovolná vojenská cvičení a nově chystané dobrovolné převzetí branné povinnosti.

Česká armáda budoucnosti? Musí ubránit zemi několik měsíců, potřebuje miliardy

Velitelské špičky se setkávají na ministerstvu obrany dvakrát ročně. Zatímco na počátku roku hodnotí uplynulé období, na jeho konci se zabývají plány na rok příští. Podobu jednání v poslední době ovlivňovala přísná protikoronavirová opatření, kvůli kterým byla na ministerstvu přítomna jen část velitelů, další se připojili z generálního štábu nebo z velitelství pozemních sil v Olomouci. Po projevech politiků a Řehky dnes následuje neveřejná část schůzky.