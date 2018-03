Armáda chce rozšířit pardubické letiště. Zkříží tím plány na obchvat

Vojenské letectvo má velké plány s pardubickým letištěm. Chce navýšit tamní posádku a obsadit opuštěné hangáry.

Záměr ministerstva obrany schválený vládou na konci roku 2017 přináší velké změny do budoucnosti pardubického letiště. Ministerstvo totiž chce zvětšit jeho plochu, velikost posádky i kapacitu. To ve zkratce znamená zvýšení provozu, ale také komplikace s trasou jihozápadního obchvatu Pardubic. "Chceme využít právě prostor u obce Starý Mateřov. Bližší informace bohužel nelze z bezpečnostních důvodů zveřejnit," uvedla mluvčí ministerstva obrany Jana Zechmeisterová.

Trasa budoucí silnice je plánovaná kolem hangárů u silnice na Heřmanův Městec. Právě o tento prostor má teď armáda znovu zájem. Hangáry leží ladem již minimálně deset let – vojáci je totiž už před časem opustili jako nepotřebný majetek. Ministerstvo dopravy, kraj i město proto už plánovaly, že právě tudy jednou povede jihozápadní obchvat města. Již nakreslené plány se teď musí přehodnotit.

Obchvat měl vyvést dopravu ze Starých Čívic a odvést tah na Přelouč z přetížené Pražské ulice v sousedství dostihového závodiště. "Obchvat doposud existuje pouze ve formě plánovacích studií, nicméně situaci budeme sledovat," uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.



Ministerstvo dopravy už projekt silnice poslalo obraně. "Vyjádření ministerstva obrany bude nedílnou součástí podkladů pro další projektovou přípravu tohoto záměru,“ potvrdil Zdeněk Neusar za ministestvo dopravy.

Stezka už u letiště stojí

Změna se nedotýká jen budoucího obchvatu, ale i existující cyklostezky, o které jsme už psali. Obec Starý Mateřov po letech vyjednávání od armády koupila 27 metrů pozemku pro cyklostezku, kterou zde vloni vybudovala. Stezka ale přetíná bývalou pojezdovou plochu k opuštěným hangárům, které chtějí vojáci v budoucnu zase využívat. Armáda je kvůli čtyři měsíce starému rozhodnutí vlády chtěla zpět.



"Naše námitka vychází z Koncepce rozvoje letištní sítě pro potřeby zajišťování obrany ČR, schválené v roce 2017 vládou. Celá tato část území je takzvanou specifickou plochou určenou pro zajištění obrany státu," sdělila Deníku mluvčí ministerstva obrany.



Poté, co na problém upozornil Deník, obrana navrhuje jiné řešení. Stezku zachovat, ale upravit dopravní značení v jejím okolí a nastavit pravidla pohybu.



Ministerstvo obrany také popírá, že by při jednání s obcí argumentovalo i zhoršenou bezpečnostní situací státu. Jenže to zpochybnňuje starosta Starého Mateřova Pavel Sehnoutek: "Ministerstvo nám zaslalo vyjádření, kde se píše o změně bezpečnostní situace státu. Pokud by se lepšila, tak logicky asi není rozšiřování armádního letiště nutné."