V další debatě Deníku s bývalým premiérem a staronovým předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem se probíraly i investice do strategických podniků a armády. Babiš zopakoval svůj názor, že nákup bojových letounů F-35 je zbytečný krok a Česko ani nákupem za 400 miliard nesplní své závazky vůči NATO.

Poslanec a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle Babiše vláda způsobila státu škodu, když nejednala o dalším pronájmu letounů JAS-39 Gripen. „Nájem klesal, v roce 2005 byl 1,9 miliardy ročně pro čtrnáct gripenů včetně údržby a cvičení pilotů. V roce 2014 se to snížilo na 1,7 miliardy a teď měl být nájem nižší,“ uvedl Babiš. „Je úplně na hlavu mít tady stíhačky, které jsou de facto půjčené, a chtít F-35,“ doplnil.

Česko od Spojených států koupí 24 letounů páté generace za 150 miliard korun. Uvádí se, že až trojnásobek bude stát údržba a další servis. Stroje by mělo Česko získat v letech 2031 až 2035. Důvodem nákupu je zvýšení obranyschopnosti země. „Systém F-35 je jediný, s nímž můžeme obstát na bojištích budoucnosti a který zároveň bude zárukou, že se v případě potřeby dokážeme společně s našimi spojenci efektivně bránit vnější agresi,” řekl před časem náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka.

Co vše najdete na záznamu debaty s Andrejem Babišem: O možné kandidatuře na premiéra

Migrační politika a nesouhlas s Vítem Rakušanem

Kritika nákupu letounů F-35

Dostavba Dukovan

Jak je to s ČEZem?

Nákup benzinek Robin Oil

Jana Nagyová je na kandidátce pro eurovolby Zdroj: Deník

Babiš: F-35? Špatná a předražená investice

Podle Babiše je to ale předražený nákup, který nepomůže Česku dostát svým závazkům vůči aliančním partnerům v NATO. „Naše povinnost je pozemní vojsko, to nedělají (vláda), chtějí koupit letadla, která přijdou za jedenáct let,“ kritizoval předseda opozičního hnutí. Nákup zhodnotil jako předražený a peníze podle něj měla vláda místo do nákupu letadel investovat například do školství.

Naopak vstřícný je vůči rozhodnutí státní společnosti ČEPRO odkoupit 75 čerpacích stanic od firmy Robin Oil. „Je fajn, že máme to ČEPRO. Je hrozně důležité, protože má jedinečnou síť distribuce pohonných hmot. Kdyby nedejbože byla válka, tak ČEPRO bude klíčové, aby naše letadla tankovala kerosen, abychom měli naftu a tak dále,“ zhodnotil.

Mimo ČEPRA jsou na českém trhu podle Babiše už jen dva dominantní hráči, firmy z Polska a Maďarska a třetí z Rakouska. Cenu za odkup, čtyři a půl miliardy, Babiš hodnotit nechtěl. „ČEPRO je dobrá firma, věřím, že vědí, co dělají,“ doplnil směrem k vládě premiéra Petra Fialy.