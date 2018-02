Plán Šlechtové? Děti se mají učit bránit vlast, armáda popřemýšlet o vrtulnících

Ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) nechala přepracovat střednědobé cíle české armády. V dosavadních plánech podle ní nesouhlasilo financování. Řekla to dnes na velitelském shromáždění české armády.

Ohledně nákupu víceúčelových vrtulníků očekává od vedení armády upravenou specifikaci, zakázku by chtěla zadat do několika měsíců. Otevřít ji bude chtít více státům. V případě zakázky na mobilní radary čeká na nový posudek kybernetického úřadu a na posouzení upravené smlouvy. Šlechtová chce také do Parlamentu přinést komplexní návrh na rozšíření českých vojenských misí.

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář odmítl na shromáždění laická a nezasvěcená vyjádření kritizující modernizační projekty, která podle něj "vytváří líbivé titulky", ale zavedou armádu do slepých uliček.

"Prý je zbytečné definovat naše požadavky, protože existuje technika, s níž jsou spokojeny i mnohem větší armády," podotkl Bečvář. Kritici podle něj poukazují na to, proč chce česká armáda něco jiného než jiné armády.

Bečvář podotkl, že velké armády mají více druhů techniky, zatímco české vojsko musí vystačit s jedním druhem a malým počtem kusů. Nákupy podle něj trvají dlouho i kvůli akvizičnímu procesu, udržovat se proto musí v životnosti starší technika. Bečvář poznamenal, že "kompetentní odborníci" ve vedení armády přesně vědí, co chtějí. "Nevymýšlíme si, i my umíme počítat," řekl. Bečvář vidí i chyby, mluvit o nich ale nechce veřejně, probrat je chce na dnešním uzavřeném jednání.

Vedení armády za nereálné požadavky opakovaně kritizovala právě Šlechtová. Dnes podotkla, že ministerstvo podle ní musí dostávat takovou specifikaci, kterou bude moct dále poslat do akvizičního procesu. Kritika se týkala především nákupu 12 víceúčelových vrtulníků. Podle Šlechtové zadané požadavky žádná z firem nesplnila. Obrana si vyžádala nabídky od několika států, ve finále vybírala z americké a italské nabídky, ani ty ale podmínky nenaplnily.

Šlechtová podotkla, že to přineslo diplomatické dopady. Jednala už proto s americkým velvyslancem, další schůzky s ním i s italským ambasadorem má naplánovány. Mluvit bude i s tamními ministry obrany. Šlechtová si nyní vyžádala, aby armáda specifikaci do dvou týdnů upravila. Poté chce rozhodnout o dalším postupu. Vypsání zakázky očekává do několika měsíců.

Zakázku na mobilní radary z Izraele nechce Šlechtová podepsat, dokud nedostane nové stanovisko od kybernetického úřadu. Zadala si také zpracování dalšího posouzení upravené smlouvy.

Ministryně dále uvedla, že plánuje do Parlamentu přinést komplexní návrh na rozšíření vojenských zahraničních misí. V Afghánistánu například podle ní vedení spojenců chce po české armádě rozšířený výcvik letců. Ráda by také do středních i základních škol zavedla brannou výchovu. Slíbila také naplnit výstrojní sklady armády. Voják podle ní musí být na prvním místě.

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) má armáda podporu vlády. Zdůraznil, že musí "konečně" utratit peníze, která má letos k dispozici. Ministerstvo obrany v minulosti nastavený rozpočet nedokázalo vyčerpat.

Armáda podle Bečváře loni své úkoly splnila. Zúčastnila se 11 misí, do kterých vyslala asi 800 vojáků. Dalších více než 800 bylo vyčleněno pro pohotovostní síly NATO nebo EU. Bečvář také připomněl účast na cvičení v Litvě nebo nepřetržitou ochranu vzdušného prostoru. Čeští stíhači podle něj loni museli vzlétnout k takzvaným ostrým startům v 11 případech. Vyzdvihl i navyšování počtu vojáků. Loni jich armáda přijala 2174 a početní stavy armády tak jsou naplněny na 83 procent.