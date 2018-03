Obrana prodala pozemek na cyklostezku. Teď ho ale chce zpět

Jedna ruka Ministerstva obrany neví, co dělá druhá. Ani ne před dvěma lety prodalo ministerstvo obci Starý Mateřov kus pozemku u pardubického letiště, na kterém obec léta usilovala o výstavbu cyklostezky. Obrana si to ale teď rozmyslela a pozemek chce zpět. Má to jeden háček – cyklostezka už je vybudovaná a dávno se po ní jezdí.

dnes 14:51 SDÍLEJ:

„Minimálně deset let jsme se dohadovali o možných trasách, aby bylo možné odvést cyklisty z té nebezpečné silnice. Cyklostezka dávno stojí, ale minulý týden k nám přijela celá delegace a začala nám vysvětlovat, že se bezpečnostní situace státu zhoršila a cyklostezka tam být nemůže,“ popsal Pavel Sehnoutek, starosta Starého Mateřova. ČTĚTE TAKÉ: Dokážeme to Třinci znechutit, věří Marosz Jedná se přitom o asi dvacet metrů čtverečních pozemků u západního kraje pardubického letiště. Armáda jej využívá jako cvičné a záložní, zároveň zde funguje i mezinárodní civilní letiště. Celý spor se točí kolem bývalé pojezdové plochy k takzvanému Rozptylu 3 – železobetonovým krytům (úlům) pro letadla. Právě tuhle bývalou pojezdovou plochu stezka překračuje. "Jejich argument je, že až tam jednou budou parkovat letadla, tak není možné, aby tam jezdili lidé na kolech. O těch úlech, které leží v katastru Mateřova, ale už v roce 2005 ministerstvo obrany mluvilo jako o nepotřebném majetku a tehdy se hovořilo i o bezúplatnému převodu na obec. Deset let tam žádné letadlo nebylo. Byly tam sklady civilních firem," dodává starosta. ČTĚTE TAKÉ: „Umělec“ načmáral přes znak města hákový kříž Agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany ale teď obci zaslala nesouhlasné stanovisko se zřízením stezky, která tam už fyzicky existuje. Ministerstvo obrany přitom samo pozemek obci prodalo a stvrdilo to podpisem smlouvy ze dne 14. prosince 2016. Mělo jedinou podmínku – zachování přístupu k elektrickému podzemnímu vedení. Slavnostní stříhání pásky se pak uskutečnilo 26. srpna loňského roku. Obec na zřízení stezky navíc získala evropskou dotaci, která ji zavazuje k pětiletému udržování díla.

Autor: Jiří Sejkora