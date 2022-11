Do výcvikového střediska v německém Münsteru vyrazilo na kurz osm českých vojáků. „Prioritně jsou do něj vybráni ti, kteří se podílejí na přípravě řidičů a instruktoři z vyškovského Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Druhý kurz řidičů proběhne v první polovině příštího roku,“ přiblížil Ján Kerdík ze sekce rozvoje sil ministerstva obrany.

Vojáci jsou v Německu od poloviny září a domů by se podle Vlastimily Cyprisové měli vrátit v polovině tohoto měsíce. „Ve výcviku se cvičí pouze na těchto trenažérech. Do skutečného tanku se dostanou až v České republice,“ doplnil.

První z Leopardů 2A4 by měl z Německa dorazit do konce tohoto roku a a zbylých třináct do konce roku příštího. Součástí balíku je i vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel, které Němci dodají české armádě do poloviny roku 2024.

Německé tanky v českých barvách. Armáda dostane patnáct starších Leopardů

Jedná se o starší tanky z výzbroje švýcarské a německé armády, které budou kompletně repasované ve společnosti Rheinmetall. „Tanky byly vybírány ze zásob firmy tak, aby byly v co nejlepším technickém stavu. Největší úpravy budou provedeny v oblasti spojovacích prostředků, kde komunikační systém bude upraven dle potřeb Armády ČR,“ upřesnil ředitel sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petr Milčický.

Naučit se ovládat leopardy by českým vojákům nemělo dělat větší problém. Jejich ovládaní by podle vojenského analytika Jiřího Vojáčka mělo být snazší než u tanků T-72, na kterých se čeští vojáci prohánějí dnes. Oba tanky byly sice uvedeny do provozu v 80. letech minulého století, ale je to jako „nebe a dudy“. „T-72 nebyl na svou dobu moc moderní. Leopard má třeba termovizi, aby mohl bojovat v mlze, ve tmě a podobně. T-72 byl vybaven termozářičem, což měly už německé tanky za druhé světové války,“ přiblížil analytik.

Německý dar za podporu Ukrajiny

Leopardy jsou také větší, mimo jiné i proto, že je obsluhuje čtyřčlenná posádka, tedy o jednoho člena posádky víc než u T-72, která k nabíjení děla využívá automatiku. Jsou i přesnější. „Náš tank má pravděpodobnost zásahu první rány 70 procent, Leopard má 90 procent, což je velký rozdíl,“ doplnil Vojáček.

Unikátní československý tank TVP: Zadusila ho spolupráce se Sověty

Leopardy nahradí sovětské stoje, které využívá 73. tankový prapor v Přáslavicích na Olomoucku. Nové tanky v hodnotě necelých čtyř miliard korun Česká republika získala od Německa jako dar za vojenskou podporu Ukrajiny. „Pořízení tanků Leopard 2A4 pomůže Armádě ČR získat zkušenosti s provozováním této techniky a tím vytvořit podmínky pro přechod na nový typ tanku odpovídající standardům NATO,“ zdůraznil.

Je tedy zřejmé, že u těchto patnácti strojů nezůstane a armáda se jich bude snažit získat více. Podle standardů NATO má jeden tankový prapor 44 strojů. Pokud by armádní stratégové uvažovali o dvou praporech, potřebovali by zhruba stovku strojů.