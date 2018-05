Armádní mise dělí ČSSD a KSČM. Vojáci mají zůstat doma, tvrdí komunisté

Hned dvojím ohněm procházejí stratégové Armády ČR, kteří připravují vojáky na zahraniční mise. Ministryně obrany Karla Šlechtová (za ANO) sice získala na jaře vládní souhlas s posílením českého kontingentu o 275 vojáků, ale sněmovna je vedví. Výbor pro obranu nepřijal k tématu žádné usnesení.

Ačkoli sociální demokraté, členové ANO, ODS, KDU-ČSL i Pirátů nemají s navýšením problém, občanským demokratům a Pirátům vadí, že ho předkládá vláda v demisi.

VOJÁCI MAJÍ BÝT DOMA

Zásadně proti jsou komunisté a Okamurova SPD. Podle nich se má resort obrany soustředit především na ochranu obyvatel ČR, ne na výpomoc v zahraničí. Komunisté pak trvají na tom, abychom vojáky vysílali výhradně na mise, které mají posvěcení Rady bezpečnosti OSN. Což v současnosti například neplatí o Afghánistánu či Pobaltí.

„Chceme působit v zemích jako dosud a v některých misích navýšit české zapojení na základě požadavku spojenců. Ve všech případech jde o mírové a výcvikové úkoly. Českou republiku chráníme před terorismem a nelegální migrací v místě jejich vzniku,“ uvedla Šlechtová před poslanci a pohrozila, že pokud parlament početně silnější mise neschválí, začne vojáky stahovat.

Aktuální spor může mít fatální vliv na rýsující se vládu hnutí ANO a ČSSD. V návrhu jejich čtyřletého programu se totiž výslovně hovoří o rozšíření zahraničních výsadků v Afghánistánu, Iráku a Pobaltí.

To vytočilo komunisty, podle nichž tu česká armáda není od toho, aby za Američany tahala horké kaštany z ohně. A účast na vojenských operacích v Pobaltí vnímá jako provokaci sil NATO vůči Rusku. Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik Deníku řekl, že Andrej Babiš o odmítavém postoji komunistů k posilování misí věděl od samého počátku. „V programovém prohlášení to vůbec nemělo být, vnímám to jako podnět ČSSD,“ uvedl.

Naopak europoslanec a horký kandidát na ministra zahraničí za sociální demokracii Miroslav Poche Deníku sdělil, že jde „o spojenecký závazek a důležitý nástroj zahraniční a bezpečnostní politiky v regionech, v nichž je třeba udržet v zájmu České republiky klid, ať už je to střední Afrika nebo Blízký a Střední východ“.

POCHE: JDE O PRINCIP

Poche soudí, že by tato pasáž měla v programovém prohlášení zůstat. „Je to principiální záležitost. Pokud bychom teď ustoupili, mohlo by jít o zpochybnění dosavadního zahraničního směřování ČR,“ dodal.

Bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý míní, že námitky KSČM mají čistě ideologický podtext. „Potřeba vojáků v misích je otázka aktuální situace a pružné reakce. Vojáci jdou tam, kam je politici pošlou, a je jedno, jestli je to pod hlavičkou EU, NATO nebo OSN. Komunistická podmínka, aby to vždy bylo se souhlasem Rady bezpečnosti OSN, není příliš reálná, neboť ta se dnes neusnese prakticky na ničem,“ uzavřel Jiří Šedivý.

Z programového prohlášení

„Armáda ČR si v zahraničním působení vytvořila výbornou pověst. Zapojení našich vojáků do alianční spolupráce budeme i nadále podporovat. Posílíme účast na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu, zvýšíme přítomnost v Iráku. Budeme přispívat do předsunuté vojenské přítomnosti v Pobaltí, Sil rychlé reakce NATO včetně Sil velmi vysoké pohotovosti, ochrany vzdušného prostoru a budeme přispívat do vystavění robustních následných sil.“