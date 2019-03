Tělo měl poseté četnými podlitinami. Přežil jen díky okamžitému zásahu městského strážníka. Brutálních případů, jako je tento, přibývá. Roste také počet udání, které dostane veterinární správa.

„Například loni naši lidé uskutečnili více než sedm tisíc kontrol, z nichž téměř polovina se konala na podnět. O rok dříve byl tento podíl jen asi 35 procent,“ potvrdil inspektor Státní veterinární správy Petr Šafrán. Asi 26 procent hlášení bylo navíc oprávněných. To znamená, že veterináři shledali pochybení.

SPECIÁLNÍ ÚTVAR

Poslanci už proto jednají o přísnějších trestech za týrání zvířat. Podle návrhu, který za-tím podepsalo 77 poslanců, by hrozilo za nejbrutálnější případy až osmileté vězení. Za mříže by mohli jít také množitelé – tedy lidé, kteří chovají zvířata v nevhodných podmínkách, navíc jen kvůli obchodu. Soud by jim mohl také chov zvířat zakázat.

„To ale není všechno. Zvířata by měla mít svůj speciální policejní útvar, který by podobné případy řešil. V některých zemích už to tak funguje. Ukazuje se totiž, že nelegální obchod se zvířaty je dokonce třetím nejvýnosnějším byznysem po drogách a zbraních,“ uvedl spoluautor novely a advokát Robert Plicka.

Nejde tedy jen o utrpení zvířat, ale také o miliardové daňové úniky pro stát. Poslanci, kteří se rozhodli zvednout pro návrh ruku, s ním souhlasí. „Je třeba to řešit,“ řekla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Návrh podpořila i poslankyně opoziční SPD Lucie Šafránková nebo socialistka Kateřina Valachová.

NEJPRVE ZVÍŘE, PAK ČLOVĚK

Ostatně zvláštní policejní útvar by si dovedl představit i Václav Němeček – tedy děčínský strážník, který zachránil ztýraného psa Ronnyho. „Taková jednotka by byla více než žádoucí,“ zhodnotil.

Většina trýznitelů totiž podle něj nezůstane jen u němých tváří. „Pracoval jsem předtím jako bachař ve vězení, takže moc dobře vím, že řada lidí odsouzených za násilné činy na lidech si své choutky nejprve ukájela na zvířatech,“ připomenul Němeček.

Psychiatři jeho slova potvrzují. Týrání zvířat se podle nich dopustila až polovina násilných sexuálních zločinců a čtvrtina pedofilů. „Chladné, promyšlené a kruté násilí na zvířatech je typickou známkou antisociální poruchy osobnosti – tedy toho, čemu se dříve říkalo psychopatie. Je jen otázkou času, kdy takový člověk zaútočí i na člověka,“ řekl šéf Psychiatrické kliniky při Fakultní nemoci Plzeň Jan Vevera. Policejní prezidium se ale k návrhu nevyjádřilo.