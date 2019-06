Komise k vyhodnocení auditů Evropské komise, kterou na popud ODS zřejmě vytvoří Senát, bude mít 12 členů a její práce má trvat půl roku. Bude reagovat na zprávy EK o vyplácení evropských dotací holdingu Agrofert, který dříve vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO), a o možném střetu zájmů ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise má Babiš stále vliv na Agrofert a jako premiér také na použití peněz unie.

V komisi by měli zasednout dva senátoři z každého klubu, návrh na její ustavení, které má ČTK k dispozici, hovoří o ukončení práce komise do 30. ledna 2020. "Bude to zpráva o tom, jak vidí záležitost Senát," řekl novinářům předseda klubu STAN Jan Horník. Cílem komise podle něj není "něco posuzovat". Podobně se vyjádřil předseda klubu ODS Miloš Vystrčil, její ambicí podle něj nebude "něco vyšetřit".