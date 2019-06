Návrh auditní zprávy poukazuje na údajné vazby předsedy vlády na firmy, které převedl do svěřenských fondů.

„Kvůli Agrofertu a kvůli mně se nebudou vracet žádné peníze a chtěl bych říct, že za 15 let členství ČR v Evropské unii jsme na základě korupce, machinací evropskými penězi vrátili 35 miliard korun. Zmínil například kauzu kauzu ROP Severozápad.

Slejute s Deníkem přímý přenos z dnešní demonstrace proti Babišovi na Václavském náměstí v Praze:

„Takže 35 miliard je pryč, to jste zaplatili vy, daňoví poplatníci, díky tradičním politickým stranám. To je jejich výsledek. Ale kvůli Babišovi a jeho bývalé firmě jste nezaplatili vůbec nic a garantuji vám, že nezaplatíte vůbec nic,“ řekl Babiš.

Návrh auditní zprávy následně označil za nestandardní. „Říkám, je to pochybný audit,“ uvedl. Jde prý o „útok na Českou republiku, útok na zájmy České republiky, za destabilizaci České republiky“. Podle Babiše není žádný důkaz, že je ve střetu zájmů. Rovněž se mu nelíbí, že dokument není podepsaný a nemůže zjistit, kdo ho sepsal.

Bývalý ministr financí Miroslav Kalousek je ovšem přesvědčený, že Babiš hraje v souvislosti s auditem o čas a Česko si bere "jako rukojmí". Za to Češi tvrdě zaplatí, soudí.

Po Babišovi vystoupil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).Ten prohlásil, že když si přečetl v některých médiích předběžnou zprávu, ačkoli je klidný člověk, podle svých slov se „vytočil“.

Obzvlášť proto, že média podle jeho slov přišla s interpretacemi, podle kterých prý Brabec nadržuje chemickému průmyslu, konkrétně firmám ze skupiny Agrofert. Představil čísla, podle kterých získaly tyto firmy ještě před nástupem ANO do politiky 800 milionů korun z dotací v rámci více než čtyřiceti projektů a po nástupu Brabce na MŽP pouze 86 milionů.

Brabec obvinil auditory z nedbalosti

Obvinil rovněž auditory z nedbalosti. „Proč si auditor nebyl schopen ověřit fakta dostupné z veřejných zdrojů. Nebo proč se na to nezeptal?“ řekl Brabec s tím, že mu vadí podle něj nepravdivá nařčení proti němu i úředníkům na ministerstvu životního prostředí.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poukázala na to, že návrh zprávy je zatím pouze předběžný. „Spekulujeme o jejím obsahu, byť by měl být důvěrný,“ upozornila také. Podle ní by se nemělo diskutovat o zatím předběžné zprávě. „Česko dostává k vypořádání běžně spoustu auditů,“ dodala s tím, že závěry se mohou měnit.

Vystoupil i místopředseda vlády Jan Hamáček (ČSSD). "Počkáme, až závěry Evropská komise oficiálně pošle v českém jazyce. Poté česká státní správa odpoví standardním způsobem," ujistil poslance Hamáček. Podle stanoviska jeho strany by na výsledky měl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad jakožto "nezpochybnitelná autorita", která se střetem zájmů již dříve zabývala.

Předběžný návrh auditu Evropské komise není falzifikát, uvedl dále Hamáček. Předseda vlády a ANO Babiš naopak materiál označil za pochybný.

Kritika opozice

K Babišově vystoupení se mezitím na twitteru vyjádřil například předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Je to lež, účelovka, nesmysl, kampaň. Chudák. Já bych rád slyšel vize pro Českou republiku a ne řeči o limitované edici párků (90%!)," napsal na svém twitteru.

Je to lež, účelovka, nesmysl, kampaň. Chudák. Já bych rád slyšel vize pro Českou republiku a ne řeči o limitované edici párků (90%!) z Kosteleckých uzenin pro @AndrejBabis — Marek Výborný (@MarekVyborny) 4. června 2019

Podle předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska se lze těžko orientovat v tom, kdy mluví předseda vlády a kdy vlastník Agrofertu. "Problém je v tom, že on se cítí být vlastníkem nejen Agrofertu, ale i České republiky," napsal Kalousek.

Projev premiéra pokračuje. Těžko se ale orientujeme v tom, kdy mluví předseda Vlády ČR a kdy vlastník Agrofertu. Problém je v tom, že on se cítí být vlastníkem nejen Agrofertu, ale i České republiky. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 4. června 2019

Předseda ODS Petr Fiala podotkl, že jediný, kdo ohrožuje naši zemi, je premiér, "kvůli kterému hrozí, že občané zaplatí stovky milionů za Agrofert," napsal na twitteru.