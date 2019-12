Audit ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO), který v pátek do Česka poslala Evropská komise, je podle této instituce konečný. Mluvčí komise tak dnes vyvrátil tvrzení ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Babiše, že zpráva je pouze průběžnou verzí, ke které může Česko zaslat připomínky. Podle EK musí ve lhůtě dvou měsíců po doručení českého překladu tuzemské úřady sdělit, jak provedou doporučení obsažená ve zprávě. Opoziční politici vyzývají ke zveřejnění dokumentu, sněmovní strany chtějí koordinovat další postup na společné schůzce. Záležitost by podle nich měla dolní komora probrat.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Twitter.com/Úřad vlády ČR

Obsah auditní zprávy nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Babiš to odmítá. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Komise trvá na tom, že obsah zprávy je tajný, na žádost komise o důvěrné zacházení s dokumentem odkazuje i MMR.