Proč je vlastně pro lidi čekání v koloně tak stresující? „Nikdo to nemá rád, je to klasická frustrace, pocit bezmocnosti může být velmi silný a může působit velmi negativně na psychiku řidiče. Především pro psychicky méně odolné jedince může být stres až extrémní a může způsobit výkyvy v chování,“ vysvětluje specialista na dopravní psychologii Michal Walter. V letním provozu můžete kromě kolon čekat další specifika. Po silnicích jezdí více unavených a vystresovaných lidí, a proto je větší nebezpečí dopravní nehody. Podle statistik jsou vzhledem k počtu nehod oba letní měsíce, tedy červenec i srpen, nejnebezpečnějšími v celém roce.

Protože vždy existuje pravděpodobnost zdržení v kolonách, než vyrazíte autem třeba do Chorvatska nebo do Itálie, vybavte se dostatkem trpělivosti. „Dobré je také naplánovat přestávky. Stát se může cokoliv. Problematická může být především první jízda, kdy řidič nemá žádnou zkušenost. Užitečné může být konzultovat cestu se zkušenějšími řidiči třeba ve skupinách na sociálních sítích,“ radí odborník.

Podle internetových stránek BESIPu lidé často podceňují rizika. Řidiči, kteří autem téměř nejezdí, nebo jezdí celý rok velmi krátké trasy z bydliště na pracoviště, nemají často zkušenosti s hustotou provozu a absolutně jim chybí zkušenosti v dopravních špičkách, netuší, co je může čekat, a nemají dostatečné schopnosti předvídat. Velký podíl na nehodách má také únava. Nejkritičtějším časem je hluboká noc, tedy čas mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Málo se také ví, že kritickým časem je také odpoledne mezi druhou a šestnáctou hodinou.

Cesta po rozpálených dálnicích plných aut představuje velkou psychickou zátěž, kdy řidič cítí odpovědnost za posádku a také si uvědomuje, že by měl dorazit na místo včas a pokud možno bez nehody. Před cestou by Michal Walter doporučil následující výbavu: „Určitě by člověk měl mít v autě dostatek jídla a pití, kvalitní mapu nebo aktualizovanou navigaci, nabíječku na mobil. S kamerou bych byl opatrný, některé státy ji nepovolují. Je potřeba promyslet i nákup dálničních známek či mýtné krabičky.“

