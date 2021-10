Češi se vrátili do vlaků i autobusů. Senioři a studenti o nynější slevy přijdou

Češi se po opadnutí jarní vlny epidemie koronaviru postupně vrátili do vlaků a autobusů. Vyplývá to z dat ministerstva dopravy o proplacených kompenzacích dopravcům za slevy na jízdném pro studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Zatímco za červen a července předchozího roku putovalo z ministerské kasy dopravcům částka 621 milionů korun, letos to bylo o téměř 192 milionů korun více.

Lidé v Česku se vrací k cestování vlakem | Foto: ČTK/Šimánek Vít

Zmíněné skupiny totiž při nákupu plnohodnotné jízdenky platí pouze čtvrtinu ceny, zbytek doplácí stát. Jenže takovýto štědrý příspěvek je nyní v ohrožení. Už předvolbami avizovaly koalice Spolu a Pirstan jeho snížení z úsporných důvodů. Jak moc se slevy na jízdném promění, se stále řeší. „Jedná se o konkrétní opatření ke snížení schodku rozpočtu a k tomu bodu jsme se ještě nedostali,“ přiznává garant pro vyjednávání v oblasti financí, dopravy a průmyslu Věslav Michalik (STAN). Koalice Pirstan navrhne snížení státního příspěvku z 75 na 25 procent pro studenty a seniory. To by znamenalo návrat k původnímu systému, než který prosadila vláda Andreje Babiše (ANO). „Zcela otevřeně jsme jako koalice před volbami v různých debatách říkali, že by měl být systém slev redigován tak, aby se jednalo skutečně o slevy, nikoliv o jízdy zdarma. Ideální by byl za nás návrat k původnímu systém,“ dodává Michalik. Lidé v panice vykupují kapalinu AdBlue. Nelze bez ní nastartovat diesely Přečíst článek › Jedním z možných řešení je přiznání slev pouze nízkopříjmovým lidem a rodinám. Další variantou je pouze úprava příspěvků u studentů. Ty by měli nárok na příspěvek pouze ve dnech, kdy skutečně jezdí do školy. „Slevy na jízdné jsem férově kritizoval na před volbami. Státní rozpočet je ve stavu, v jakém je a nemůžeme si jen tak dovolit rozdávat plošně peníze lidem, kteří je nepotřebují,“ nastínil nedávno ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Stát už nemůže nadělovat O nutnosti „překopání“ slev na jízdenkách mluví i ekonomové. Doba, kdy mohl stát štědře nadělovat je podle nich minulostí. „Určitá sociální dotace na tyto služby má na jednu stranu v Česku tradici, na druhou stranu byla její výše nastavena současnou dosluhující vládou na neopodstatněně vysokou úroveň. V době rekordních schodků státního rozpočtu je třeba hledat všechny možnosti potenciálních úspor ve výdajích a toto je jedna z nich,“ myslí si hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Domácnosti čelí dalšímu problému: Citelně zdražovat začalo také uhlí Přečíst článek › Důvodem debat nad slevami na jízdném je snaha snížení schodku státního rozpočtu. Zatímco kabinet Andreje Babiše jej plánoval pro příští rok ve výši 376, 6 miliard korun, pro rodící se garnituru je to nepřijatelné číslo. Plánuje škrty za téměř 100 miliard korun. Pokud se najde shoda koalic na zrušení slev na jízdném, pak by se jednalo o roční úsporu cirka šest miliard korun. Právě tolik ministerstvo vyplatilo zatím v „nejsilnějším“ roce 2019 na kompenzacích slev dopravcům. Celkově od zavedení 75procentní slevy stát vyplatil dopravcům 12,84 miliardy korun. Vyplácení kompenzací Slevy na jízdné se pravděpodobně změníZdroj: Denik.cz Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR, - Novější data než za 7/2021 zatím k dispozici nejsou, dopravci fakturují ztráty až po skončení měsíce, prakticky po celý následující měsíc, jelikož čekají např. i na data z clearingu tržeb od organizátorů integrovaných dopravních systémů.