Už máte cíl, kufr i knihy na léto? A co takhle automatická odpověď e-mailové schránky? Navíc vtipná a originální. Zdá se to jako zbytečnost, běžně stačí jeden naučený klik v počítači. Vězte ale, že to jde i jinak.

Nejsem tu... Automatickou odpovědí přispěla i Nikola Logosová | Foto: se svolením N. Logosové

Namísto formálního „nejsem k zastižení“ či „out of office“ si může ten, kdo vám během vaší dovolené píše, přečíst například tohle: „V letních lukách dýchá svět, zemský ráj to na pohled - a já v něm. 1. srpna budu zpět.” Případně „Jsem out of ofic, takže se s tim smiř.“ Nebo poetičtěji: „Vy píšete mi, co můžete více? A já pro Vás dnes nemám odpověď.“ Přiložit můžete i stylový obrázek, s pláží, vlnobitím, racky, podmořskou krajinou či domem kdesi na konci světa.

Neobvyklé e-mailové odpovědi jsou součástí projektu Automatická odpověď a jeho autory k němu přivedla chuť vnést do oblasti odosobněné pracovní komunikace trochu kultury a úsměvu.

Svůj tip na originální odpověď do e-mailu nabídlo do projektu přes třicet českých spisovatelek, spisovatelů, básníků či ilustrátorů. Vybrat si můžete z verzí Petry Soukupové, Jaroslava Rudiše a Jaromíra 99, Petry Hůlové, Jana Němce, Vojtěcha Šedy, Adély Knapové a dalších držitelů prestižních cen, ale i dalších talentovaných autorů. Od čtvrtka jsou volně k mání na webu automatickaodpoved.cz (včetně obrázků ke stažení).

Dobře, že tu nejsem

„Automatické odpovědi vygenerované systémem jsou si většinou velmi podobné, adresáti od nich nic tvůrčího nečekají. Proto doufáme, že když je na takto neobvyklém místě potká něco originálního a lidského, povede to k překvapení, inspiraci nebo úsměvu,“ vysvětlují iniciátoři projektu David Krátký a Jan Noháč.

Jaz (Opráski sčeskí historje)Zdroj: se svolením Jaz

Tak co? Jaké bude vaše out of office, než zaklapnete notebook i dveře od bytu? Co třeba lehce ironické: „Na tento Váš e-mail nemohu odpočívat, protože jsem ho nejedl/a, odbočím během několika snů. (děkujeme, že používáním internetu pracujete na zdokonalování umělé inteligence). Nebo stručně: „Nic neni ztracený. Možná je dokonce dobře, že tady nejsem!“