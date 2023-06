Žáci autoškol mířící k závěrečným testům na začátku letních prázdnin stráví nad přípravou více času. Balík ostrých testovacích otázek se totiž rozroste o téměř padesátku nových znalostních dotazů, včetně animací. Nově jich tak má obsahovat více než tisícovku.

Balík ostrých testovacích otázek se rozroste o téměř padesát nových znalostních dotazů, včetně animací.

Už nejen tradiční statické úlohy. Dovednosti a správné reakce žadatelů o řidičské oprávnění v Česku, po vzoru jiných států Evropské unie, prověří i takzvané pohyblivé dotazy – tedy reálná videa a animace. Novinky a postupující modernizaci závěrečných testů v autoškolách v úterý představili zástupci ministerstva dopravy.

Do závěrečného testu v autoškolách přibyly nové otázky

Nové otázky, které se v testech objeví poprvé 9. července, jsou zaměřené i na lidi s hendikepem. „Zranitelnými účastníky provozu nejsou jen motorkáři, chodci či cyklisté, ale i lidé se speciálními potřebami. Nevidomí, neslyšící, a také například slabozrací. Zařazujeme i tyto otázky, aby každý řidič věděl, jak se při setkání s nevidomým například na přechodu ohleduplně zachovat,“ konstatoval Milan Janda z Odboru agend řidičů ministerstva.

Pomoci s chováním vůči lidem s hendikepem má i nový videoklip. Ten je ke zhlédnutí zdarma na youtube kanále Asociace autoškol České republiky. „Je nezbytné neustále pracovat na zvyšování naší řidičské kultury a tímto k tomu, doufáme, i přispíváme. Součástí této snahy je i nový klip Vidíš ho! Nevidí tě! zaměřeného právě na ohleduplnost vůči nevidomým,“ sdělil místopředseda asociace Jiří Novotný.

Novinky si studenti autoškol mohou prostudovat na webové stránce noveotazky.cz. Představitelé ministerstvo dopravy neuvažují, že by do budoucna přístup k nim zamezili. Naopak. Zdůrazňují, že volný přístup vede k tomu, že si mohou znalosti otestovat, a tak se vlastně vzdělávat, i ostatní řidiči. „Naším cílem není někoho u závěrečného testu překvapit nebo nachytat,“ vysvětlil mluvčí ministerstva František Jemelka.

Změna zřejmě čeká i závěrečný test

První sadu nových testovacích otázek zveřejnil resort dopravy na podzim roku 2021. Od té doby se počet každé čtvrtletí rozrůstá. Aktuálně balík čítá přes tisícovky dotazů, z toho více než 30 jich jsou animace a videa. Do konce letošního roku se má počet „hýbacích“ úloh téměř zdvojnásobit, přibudou i nejrůznější alternativy k původním videím.

V budoucnu se může změnit i přímo závěrečný test. Zatímco v České republice žáci odpovídají na 25 otázek, v Evropské unii je to průměrně o 15 úloh k řešení více. Ministerstvo dopravy už dříve oznámilo, že pracuje na zcela novém formátu teoretické zkoušky. Měl by odpovídat ještě více moderním trendům.

Další změny v autoškole: Počet testovacích otázek se znovu rozšíří

Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice. Testy skládají uchazeči on-line v systému ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách. Každoročně k nim zamíří cirka 120 tisíc uchazečů o řidičské oprávnění.

Ukázka testovací otázky



1. Nevidomý chodec na přechodu pro chodce



Otázka: Ve vyobrazené dopravní situaci řidič vozidla z výhledu



a) nemusel zastavit před přechodem pro chodce, nevidomý chodec byl ještě daleko od místa přecházení vozovky a řidič měl dostatek času přechod pro chodce přejet, aniž by chodce ohrozil nebo omezil.



b) musel umožnit nevidomému chodci nerušené a bezpečné přejití vozovky, protože bylo zřejmé, že nevidomý chodec hodlá přecházet vozovku po přechodu pro chodce.



c) nemusel umožnit nevidomému chodci přejití vozovky, protože ten se dopustil přestupku, kdy hodlal sám, bez doprovodu přecházet vozovku.



2. Nevidomý chodec na přechodu pro chodce



Otázka: Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku



a) ťukáním bílé slepecké hole o konec chodníku.



b) mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení.



c) otočením hlavy ze strany na stranu, jako kdyby se rozhlížel.