Mladí řidiči jsou z pohledu nehodovosti nejrizikovější skupinou na silnicích. Důvodem jsou malé zkušenosti s realitou silničního provozu. Zlepšit přípravu budoucích šoférů mají moderní aplikace. Nejenže reálně nasimulují dění na silnicích, ale změří i reakční dobu žáka.

Autoškola - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Je středa 30. srpna krátce po půlnoci. Devatenáctiletý řidič na silnici I/14 mezi Náchodem a Novým Městem nad Metují v Královéhradeckém kraji dostává v pravotočivé zatáčce na mokré vozovce smyk. Auto naráží do dvou vzrostlých stromů. Šofér na místě umírá. Zařadil se mezi 29 lidí ve věku 18 až 24 let, kteří se letos nevrátili domů.

V České republice se stane každý rok zhruba 99 tisíc dopravních nehod. Pětinu z nich zaviní právě mladí řidiči. V loňském roce zemřelo na silnicích 454 lidí, každá desátá oběť byla přitom z kategorie mladých řidičů s méně než pětiletou praxí.

Mladí řidiči doplácejí na nezkušenost. Pomoci s výchovou mají vzdělávací kurzy

Ke spoustě karambolů nemuselo vůbec dojít. Stačilo ubrat plyn a zvolit defenzivnější styl jízdy. „Nepřiměřená rychlost je příčinou všech dopravních nehod v sedmnácti procentech. V kategorii mladých řidičů je to téměř třicet procent,“ upozornil výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů Jan Matoušek.

Problémem mladých řidičů jsou malé zkušenosti z reálného provozu či nízká předvídavost. Lépe je připravit na realitu by měly moderní technologie. „Studenti autoškol by měli při výuce zažít situace, které jim ještě v bezpečí učebny dají určitou zkušenost. Připravili jsme interaktivní videa, která rizikové situace nabídnou nanečisto. Budoucí řidiči se tak s nimi nesetkají poprvé až v reálném provozu,“ nastínil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Zdroj: Youtube

Řidič v hlavní roli

Zatímco nyní se v autoškolách využívají při výuce instruktážní videa, kdy vyučující v případě poukázání na kritickou situaci video zastaví, u interaktivních videí je hlavní postavou žák autoškoly. Nebezpečnou situaci prožívá z pohledu řidiče. V reálném čase musí označit možná nebezpečí, po skončení aplikace vše vyhodnotí. Součástí hodnocení však není jen správnost vyhodnocení situace, ale také reakční rychlost.

„V reálném provozu je jedna chyba často ta poslední v životě. Je stále nutné vysvětlovat, proč je situace nebezpečná. Videa jsou více herní a interaktivní a ocenili je už odborníci na univerzitě v anglickém Nottinghamu, stejně jako dopravní odborníci z Jižní Koreje,“ podotkl místopředseda Asociace autoškol ČR Jiří Novotný.

Další změny v autoškole: Počet testovacích otázek se znovu rozšíří

Autoškoly však nemají povinnost nové vyučovací pomůcky do výuky zařazovat. Běžně se tak ani neděje. „Bohužel, to, co je nad rámec výuky, se většinou do praxe nedostane. Chceme-li snížit počet nehod, musí být způsob výuky moderní. Podle kolegů z Velké Británie po zařazení podobných videí do výuky klesla nehodovost o třicet procent,“ zdůraznil Novotný.

Interaktivní videa jsou volně dostupná na webové adrese www.noveotazky.cz nejen veřejnosti, ale i autoškolám. Pro lektory má program přidané funkce, jako například ovládání animace. Na adrese je také aplikace Hazard Perception. Ta je pro změnu určená motorkářům.