Co s autem, které dosloužilo? Lhostejným řidičům jej stačí zaparkovat u kraje vozovky a nechat stát. Bohužel tak končí spousta vozidel, která se z „miláčka na čtyřech kolech“ pro své majitele časem stanou jen nepotřebným vrakem. S nechtěným „dárkem“ se potom musí vypořádat majitel komunikace, obvykle obec. Ta přitom na rychlé odtažení vraku nemá kompetence.

Prodloužení STK je problém

Radnice si slibovaly změnu k lepšímu od loňského dubna, kdy začala platit novela zákona o pozemních komunikacích. Ta měla usnadnit odstranění vozidla, jemuž déle než půl roku chybí platná státní technická kontrola. Vzhledem ke koronavirové pandemii, která vypukla těsně předtím, ale zatím změnu k lepšímu nepocítily. Úřady dosud již podruhé povolily prodloužení platnosti propadlých STK. O deset měsíců déle tak mohou platit průkazy, jež propadnou až do konce letošního června.

Zdroj: Deník„U nás z ulic kvůli tomu zatím nezmizelo žádné auto,“ řekl Deníku starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný. „Jsem za tu iniciativu vděčný, ale praxe je taková, že se pro nás jako lídra v oblasti mizení autovraků vůbec nic neděje,“ konstatoval Novotný s narážkou na to, že v Řeporyjích si již pár let řeší autovraky po svém.

„Zjistím si přes své zdroje, čí je to auto, dotyčného soukromou cestou vyzvu, ať ho odstraní, třeba mu pohrozím smrtí,“ uvedl Novotný s notnou nadsázkou. Pokud tak majitel vozu neučiní, často se jeho vrak přímo „zázračně“ ocitne uprostřed ulice a brání dopravě. Potom jej mohou nechat odstranit strážníci.

Kolik aut díky nové legislativě z ulic zatím zmizelo, není vůbec jasné. Podle úředníků je na nějaké vyhodnocování brzy. „Víme, že obce se snaží nový institut využívat, ale vzhledem ke covidovým opatřením nelze v současné době objektivně přínos hodnotit,“ řekl Deníku mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Případné počty odtažených vozidel úředníky ostatně ani nezajímají, žádná taková statistika totiž neexistuje a zákon s ní ani nepočítá. „K těmto informacím se dostáváme pouze v rámci případného přezkumu rozhodnutí,“ vysvětlil mluvčí. Podle odhadu Svazu měst a obcí (SMO) může jít o pár tisíc vozidel. „To, že mají propadlou technickou, je jasně prokazatelná a na první pohled viditelná skutečnost,“ řekla Deníku mluvčí SMO Alexandra Kocková. Radnice tak podle ní k odtahu takových vraků obvykle přistoupily již loni v létě.

Půlroční čekání po konci platnosti technické je podle starostů zbytečně dlouhé, přáli by si je zkrátit alespoň o polovinu. „Obec jako vlastník komunikace totiž musí nejprve vyrozumět provozovatele vozidla a dát mu možnost odstranit auto z vozovky do dvou měsíců,“ vysvětlila Kocková. Další tři měsíce trvá, než silniční správní úřad rozhodne o prodeji v dražbě nebo o likvidaci vozidla. „Dohromady je to tedy i po novele zákona bezmála roční proces,“ posteskla si Kocková.

Nedbalé vlastníky vraků by od jejich odstavování u chodníků měla odradit rovněž pokuta až do výše 300 tisíc korun stejně jako vymáhání nákladů za odtah, skladování a likvidaci vraku. „Jsou ale bohužel tací, na kterých obec stejně nic nevymůže,“ prohlásila mluvčí Kocková.

Neustálé potíže obcí s odstavenými vozidly potvrzují také právníci. „Osobně si myslím, že je to krok správným směrem, ale pomůže jen v pár procentech případů,“ řekl Deníku advokát David Pytela z Olomouce. „Obce ale mají problémy i s odtažením funkčního vozidla, nejde jen o vraky,“ míní.

Dílčím řešením jsou parkovací zóny

Někde se s vraky starých aut v ulicích snažili vypořádat také zavedením rezidentního parkování. Například v Brně tak řidičům, kteří parkují bez platného povolení, hrozí pokuta.

Strážníci vidí věc celkem optimisticky. „Určitě to pomůže zbavit se dalších aut, která v prostoru měst překážela,“ řekl Deníku předseda Asociace strážníků obecních a městských policií Miroslav Stejskal. „Efekt to bude mít zejména ve velkých městech,“ věří strážník.

Starosta Řeporyjí Novotný by ale dal přednost vzorům ze zahraničí. Kupříkladu v Německu dávají přísné pokuty za dlouhodobé parkování vozidla, ve je Francii zase při nákupu nového vozidla povinná likvidace starého. Nejvíce by se mu ale líbilo, kdyby si Češi vzali vzor z Rusů. Proč? „Protože Moskva to řeší prakticky stejně jako Řeporyje,“ dodal Novotný.