INFOGRAFIKA: Babiš a Hamáček mají program pro Česko

Programové prohlášení obsahuje šest priorit. V koaliční smlouvě chybějí pojistky pro sociální demokracii. Když dohoda padne, budou předčasné volby.

Kdyby se během příštích čtyř let uskutečnila aspoň část z vládních plánů Andreje Babiše a Jana Hamáčka, stal by se z České republiky ráj na zemi. Necháme-li stranou otázku, zda je v silách jakéhokoli politika takto razantně zmodernizovat a vylepšit společnost, je to dobrý plán pro 21. století. Na jeho počátku je ovšem velký otazník jménem vnitrostranické referendum ČSSD.

Šéfové sociální demokracie a její vyjednavači Jan Hamáček a Jiří Zimola se zavázali, že prosadí takové formulace, které straně zajistí důstojné postavení jak ve vládě, tak ve sněmovně. Taktéž měli zařídit naplnění té části hradeckého sjezdu, v němž se praví, že trestně stíhaný premiér je pro ČSSD „zásadní problém“. To se ale nepodařilo.

Chabé pojistky

V textu je jen vágní formulace, že koalice skončí, pokud nepravomocně odsouzený člen vlády neodstoupí v „přiměřeném čase“. I když místopředseda ČSSD Martin Netolický upřesnil, že to znamená „ihned“, nelze se divit nespokojenosti šéfa Senátu a dlouhodobého kritika vstupu do vlády s ANO Milana Štěcha. Ve smlouvě není ani slovo o převolení sněmovních funkcionářů tak, aby o pozice přišli členové SPD, čímž by se definitivně zpřetrhala hlasovací mašinerie ANO, SPD a KSČM. Jedinou garancí tak zůstává slib, že v případě odstoupení pěti ministrů z ČSSD padne celá vláda.

Andrej Babiš včera zhodnotil koaliční smlouvu jako dobrý kompromis, který jednomyslně schválil celý poslanecký klub ANO. Kdyby sociální demokraté dohodu neposvětili, přicházejí podle Babišových slov v úvahu předčasné volby: „Jednou z možností je pozvat všechny parlamentní strany a zeptat se jich, jestli bychom se nedomluvili na volbách příští rok v květnu 2019, když se budou vybírat poslanci do Evropského parlamentu.“

Do měsíce jasno

S nožem na krku budou tedy členové ČSSD v příštích týdnech rozhodovat o vstupu do dvoučlenného kabinetu s podporou KSČM. Výsledek má být znám15. června. Hlasovat mají tajně během schůzí místních stranických buněk, znát budou i kandidáty strany na pět míst ve vládě.

Podle dohody by ČSSD měla mít ministry vnitra, zahraničí, práce a sociálních věcí, zemědělství a kultury. O jménech se zatím pouze spekuluje, byť je jasné, že Jan Hamáček by se ujal klíčového resortu vnitra, pod nějž spadá i Policie ČR.

Zveřejněné programové prohlášení vychází z textu první Babišovy vlády, ale ČSSD do něj vnesla řadu svých priorit, především proplácení nemocenské v prvních třech dnech od července příštího roku, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun, podporu reformy financování regionálního školství, kontrolu cen vodného a stočného, vyšší dotace pro malé zemědělce či zákaz referenda o vystoupení z EU.

V Unii aktivně, bez eura a kvót

Vládní plány obsahují zásadní změnu daňového systému směrem k jeho zjednodušení a elektronizaci. Daně se zvyšovat nebudou, naopak u některých komodit se sníží sazba DPH. Důraz se klade na digitalizaci státní správy, podporu začínajících podnikatelů a vědeckých center, sdílenou ekonomiku a služby.

Vláda ANO a ČSSD by byla výrazně proevropská, ale ve své unijní politice daleko aktivnější, kategoricky odmítá migrační kvóty a neplánuje přijetí eura. V prohlášení zůstala i věta, která by se možným partnerům ANO z SPD asi nelíbila: „Odmítáme se podílet na zveličování strachu z potenciálních bezpečnostních rizik, neboť takovéto podněcování vede k nárůstu extremismu a xenofobie.“