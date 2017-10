Babiš: ANO chce šéfa Sněmovny, zjišťuje představy ostatních stran

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš začal v Poslanecké sněmovně jednat s šéfem Starostů a nezávislých (STAN) Petrem Gazdíkem o povolebním uspořádání komory.

Novinářům před schůzkou řekl, že by si přál, aby předsedu Sněmovny nominovalo hnutí ANO. Dodal, že jeho hnutí nemá dostatek hlasů, aby o tom rozhodlo samo, takže u ostatních stran nyní zjišťuje jejich představy.

Babiš se už ráno sešel v Průhonicích se lídry KSČM, poté se přesunul do Sněmovny na jednání se Starosty. V sobotu vyzval ke schůzkám všechny lídry sněmovních stran, rozhovory se mají točit kolem uspořádání Sněmovny. "Zatím neodpověděl pan (předseda Pirátů Ivan) Bartoš, možná má stejný počet SMS jako já. Já jich měl asi 5000, ještě mi zbývá na 1000 odpovědět," řekl novinářům Babiš.

Rozhovory s komunisty i nyní se Starosty se podle něj mají točit kolem Sněmovny. "My je pozvali, oni to akceptovali. Řeknou, co si o nás myslí. Uvidíme. Budeme jednat v pondělí i úterý," řekl. Dnes večer by se měla ještě uskutečnit schůzka se sociálními demokraty, o pondělku hovoří lidovci či hnutí Svoboda a přímá demokracie. "Chci jednat se všemi," uvedl Babiš.

U ostatních zjišťuje, kdo má ambice mít předsedu Sněmovny. "Samozřejmě bychom (předsedu Sněmovny) chtěli, ale nemáme tolik hlasů, abychom o tom rozhodli, takže uvidíme. Chceme vědět, co na to ostatní. Rád bych, aby nám to řekli za stolem," uvedl.